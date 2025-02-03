وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يناقشان مستجدات تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة

تلقى د.بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء أمس الأحد اتصالا هاتفيا من ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط.



وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الاتصال جاء فى إطار التنسيق والتشاور المتواصل بين مصر والإدارة الأمريكية الجديدة، ومتابعة للاتصال الذى تم بين رئيس الجمهورية والرئيس الأمريكى فى الأول من فبراير والبناء على ما شهده هذا الاتصال من حوار إيجابى بين الرئيسين.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد تشاور الوزير عبد العاطى وويتكوف حول آخر مستجدات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة والعمل على تنفيذ مراحله الثلاث بشكل كامل.

وأكد الوزير عبد العاطى ضرورة استدامة وتثبيت الاتفاق، والسماح بنفاذ أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة وبوتيرة مكثفة ومتسارعة لتلبية احتياجات سكان القطاع فى ظل التدهور الحاد فى الأوضاع الإنسانية فى غزة.



وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير عبد العاطى شدد على الدور الأمريكى الهام لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك إيجاد تسوية نهائية للصراع الفلسطينى - الإسرائيلى وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وتحقيق السلام الدائم المنشود بالمنطقة ويحقق الأمن والاستقرار الذى طالما تطلعت إليه شعوب المنطقة، وينهى حالة الصراع القائمة بالإقليم منذ عقود، وذلك بالتعاون الكامل مع إدارة الرئيس ترامب.

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