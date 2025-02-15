أخبار الحوادث اليوم: حبس المخرج محمد سامي شهرين بتهمة الاعتداء على مدير مركز صيانة.. بلاغ يكشف عن شقة جديدة لـ سفاح المعمورة.. ومقتل 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

حبس المخرج محمد سامي شهرين بتهمة الاعتداء على مدير مركز صيانة

قررت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، حبس المخرج محمد سامي، شهرين بتهمة الاعتداء على مدير مركز صيانة سيارات بالضرب وإحداث إصابته والسب والقذف، وتغريم الأخير 5 آلاف جنيه.

وزير الداخلية يؤكد أهمية توحيد الجهود الأمنية خلال زيارته لتونس

قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بزيارة إلى الجمهورية التونسية على رأس وفد أمنى رفيع المستوى، للمُشاركة فى أعمال الدورة الإثنين والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقدة حاليًا بمقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة التونسية.

الأمن يكشف حقيقة سرقة مجوهرات سيدة ادعت رغبة زوجها الزواج من أخرى بالنزهة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات تداول منشور على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعرض إحدى السيدات للسرقة بالإكراه بمحل سكنها بمنطقة النزهة، وتبين اختلاقها الواقعة لرغبة زوجها الزواج من أخرى.

مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية حادث تصادم مروع أسفر عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق “بلبيس - السلام” بدائرة مركز بلبيس.



بلاغ يكشف عن شقة جديدة لـ سفاح المعمورة والأجهزة الأمنية تحقق

تقدم أحد مالكي العقارات في منطقة ٤٥ بالعصافرة بمحافظة الإسكندرية ببلاغ إلى النيابة العامة، كاشفًا عن احتمالية وجود موقع جديد قد يحتوي على ضحايا إضافيين للمتهم “نصر. ال. إ” المعروف بـ"سفاح المعمورة".



انقلاب سيارة محملة بألواح زجاج على طريق الإسماعيلية الصحراوي (صور)

شهد طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي حادث انقلاب سيارة محملة بألواح زجاج ما أدي إلى تعطل جزئي بحركة مرور السيارات.



مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بمحور أكتوبر

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين في تصادم سيارة تريلا وأخرى ملاكي بطريق محور أكتوبر.



مجلس الدولة: زيادة 7% فى مرتبات الحاصلين على "الدكتوراة"

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بأحقية مدير عام في صرف حافز التميز العلمي لحصوله على درجة الدكتوراه بنسبة 7% من أجرة الوظيفي أو ( ۲۰۰) جنيه أيهما أكبر، بالإضافة إلى حافز الأداء المتميز الذي سبق منحه له لحصوله على درجة الماجستير، وحمّلت جهة الإدارة المصروفات القضائية.



تفريغ الكاميرات لكشف ملابسات اعتداء معلم على نجل طبيب شهير داخل مدرسة دولية ببدر

يواصل رجال مباحث القاهرة جهودهم في كشف واقعة اعتداء مدرس تربية رياضية على طالب بإحدى المدارس الدولية بدائرة قسم شرطة بدر، محدثا إصابته بكسر في ذراعه، وذلك من خلال جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة داخل المدرسة والتحقيق مع المدرس المتهم وإدارة المدرسة.

المخرج جاني ومجني عليه، منطوق الحكم بحبس محمد سامي وتغريم مدير مركز الصيانة

قررت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، حبس المخرج محمد سامي، شهرين بتهمة الاعتداء على مدير مركز صيانة سيارات بالضرب وإحداث إصابته والسب والقذف، وتغريم الأخير 5 آلاف جنيه.

حيثيات حكم حبس المخرج محمد سامي شهرين: اعتدى على مدير مركز صيانة بالضرب والسب

كشفت محكمة الشيخ زايد في حيثيات حكمها أسباب حبس المخرج محمد سامي بتهمة التعدي على مدير مركز صيانة شهرين.



القبض على 3 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.



مقتل 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة

لقى 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم وأصيب آخر عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة وضبط 4 آخرين منهم بمحافظتي أسيوط وكفر الشيخ.



تأييد إعدام خاطبة بتهمة قتل باحث عن زوجة في النزهة

قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، بتأييد حكم إعدام سيدة تعمل خاطبة وعشيقها لاتهامهما بقتل باحث عن زوجة في النزهة بقصد سرقته.





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