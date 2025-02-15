مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بمحور أكتوبر

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين في تصادم سيارة تريلا وأخرى ملاكي بطريق محور أكتوبر.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بمدينة 6 أكتوبر، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن مصرع مسن وإصابة شخص وزوجته و3 أطفال وتم نقلهم للمستشفى.

وتمكنت الخدمات المرورية بادارة مرور الجيزة من تسيير الحركة المرورية بطريق محور أكتوبر عقب رفع حطام الحادث وسحب السيارتين عبر اوناش المرور وإيجاد تحويلات مرورية لتسيير الحركة المرورية أمام قائدي السيارات.

ويقوم رجال مباحث الجيزة بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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