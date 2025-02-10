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حوادث

حبس عاطل وربة منزل بتهمة سرقة شقة سكنية في النزهة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت  نيابة النزهة بحبس عاطل وربة منزل بتهمة سرقة شقة سكنية بأسلوب "كسر الباب" بدائرة قسم شرطة النزهة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عاطل، ربة منزل) لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة شقة سكنية بدائرة قسم شرطة النزهة بأسلوب "كسر الباب" وعُثر بحوزتهما على (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – بعض المشغولات الذهبية- 3 ساعات يد ماركات مختلفة ) من متحصلات واقعة السرقة.
وبمناقشتهما عن باقي المبلغ المستولى عليه أقرا بإنفاقه على متطلباتهما الشخصية.


وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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نيابة النزهة قسم شرطة النزهة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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