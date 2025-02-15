السبت 15 فبراير 2025
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حوادث

تأييد إعدام خاطبة بتهمة قتل باحث عن زوجة في النزهة

محكمة
محكمة

 قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، بتأييد حكم إعدام سيدة تعمل خاطبة وعشيقها لاتهامهما بقتل باحث عن زوجة في النزهة بقصد سرقته. 

وجاء في أمر إحالة المتهمين ا. س  تعمل خاطبة، أنها ارتبطت بالمتهم الثاني ك. ب بعلاقة أثمة وأرادا الزواج وبسبب مرورهما بضائقة مالية اتفقا فيما بينهما على سرقة المجني عليه، والذي تجاوز الثمانين من عمره والسابق معرفة المتهمة الأولى به بسبب بحثه عن زوجة تخدمه لكبر سنة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين توجها إلى حيث يقطن المجني عليه بشارع طه حسين في منطقة النزهة الجديدة دائرة قسم شرطة النزهة.

 

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة الأولى توجهت إلى الشقة التي يقطنها المجني عليه مرتدية نقاب وطرقت باب منزله ففتح لها ودار بينهما حديثا حول بحثه عن زوجة ثم غافلته وعاجلته بضربة بمطرقة على رأسه فأحدثت به إصابة بالغة في رأسه، ثم تواصلت هاتفيا مع المتهم الثاني طالبة منه الصعود للشقة التي يقطنها المجني عليه والذي كان بانتظارها أسفل العقار لإتمام السرقة حال طلب المتهمة الأولى له.
 

وأوضح أمر الإحالة أنه حال وصول المتهم الثاني للشقة وجد المجني عليه يصيح مستنجدا ومستغيثا من الإصابة الشديدة التي برأسه والتي أحدثتها به المتهمة الأولى، فما كان منه إلا أن أنهال عليه بعدة لكمات في وجهه وأنفه فأحدث به إصابات بالغة ثم كمم فاهه وشد وثاقه بشريط لاصق أحضراه معهما لذلك الأمر حتى يشلا حركته ويمنعاه من مقاومتهما وللفرار بالمسروقات.

وأشار أمر الإحالة أن المتهمين قاما بسرقة المجني عليه واستوليا على مبلغ مالي مقداره 30 ألف جنيه وهاتفه المحمول.

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محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة النزهة قسم شرطة النزهة

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