القبض على 3 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.



غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإاتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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