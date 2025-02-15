تفريغ الكاميرات لكشف ملابسات اعتداء معلم على نجل طبيب شهير داخل مدرسة دولية ببدر

يواصل رجال مباحث القاهرة جهودهم في كشف واقعة اعتداء مدرس تربية رياضية على طالب بإحدى المدارس الدولية بدائرة قسم شرطة بدر، محدثا إصابته بكسر في ذراعه، وذلك من خلال جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة داخل المدرسة والتحقيق مع المدرس المتهم وإدارة المدرسة.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات النيابة العامة التي أمرت بتكثيف التحريات حول الواقعة التي اتهم فيها والد الطالب ويعمل طبيبا بشريا شهيرا، مدرس تربية رياضية بكسر ذراع نجله وتستر إدارة المدرسة عليه، وذلك في محضر رسمي حرره والد الطالب ومرفق معه تقرير طبي بحالته يحمل رقم يحمل رقم 1055 جنح بدر 2025.

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة قيام مدرس تربية رياضية، بالتعدي على طالب يبلغ من العمر 13 عاما، وإصابته بكسر في اليد، داخل مدرسة دولية ببدر.



وقال والد الطالب في محضر رسمي، أن نجله المصاب أبلغه أنه كان في فناء المدرسة خلال فترة (البريك)، وذهب إلى دورة المياه لكي يتوضأ ويصلّي الظهر، وبعد أن توضأ وجد أن الصلاة لم تبدأ بعد، ليقرر أن يأكل قطعة من سندوتش، وبعد أن انتهى طلب من المدرس أن يذهب لكي "يتمضمض" ويصلّي، ولكن المدرس رفض.



وأضاف: “المدرس قال له لا أنت لسه جاي من الحمام، تروح تصلي من غير مضمضة يا إما ما متصليش، فرد عليه نجلي الصلاة لربنا وليست لك، وذهب إلى الحمام، وأثناء تواجده بالحمام دخل المدرس وأمسك ذراعه بقوة ودفعه في الحائط، كما قامت المدرسة بإجبار نجلي علي توقيع اعتراف بأنه أخطأ في حق المدرس".



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