السبت 15 فبراير 2025
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حوادث

انقلاب سيارة محملة بألواح زجاج على طريق الإسماعيلية الصحراوي (صور)

جانب من الحادث،فيتو
جانب من الحادث،فيتو

شهد طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي حادث انقلاب سيارة محملة بألواح زجاج ما أدي إلى تعطل جزئي بحركة مرور السيارات.  

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إخطار بانقلاب سيارة محملة بالزجاج 

وكان المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية، بقيادة اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية، قد تلقى إخطارا يفيد بانقلاب سيارة محملة بألواح الزجاج على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي وتحديدا بقرية المنايف مما أسفر عن تعطل جزئي في حركة مرور السيارات.   

 

جانب من الحادث،فيتو
جانب من الحادث،فيتو
جانب من الحادث،فيتو
جانب من الحادث،فيتو

انتقال الأجهزة الأمنية 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  

 

جانب من الحادث،فيتو
جانب من الحادث،فيتو
جانب من الحادث،فيتو
جانب من الحادث،فيتو

ودفعت محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع شرطة المرور بمعدات وآليات قرية المنايف حيث تم تنظيف الطريق وازالة الزجاج المكسور، وفتح الطريق امام المواطنين.

 

رد متعلقات حوادث الطرق 

ومن جهة أخرى كان قد وجه المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية، بقيادة اللواء هنري إبراهيم، مناشدة للمواطنين بضرورة رد المتعلقات الشخصية الخاصة بمصابي حوادث الطرق.  

جانب من الحادث،فيتو
جانب من الحادث،فيتو

سلوكيات مؤسفة 

وقال المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، خلال بيان إعلامي إنه من السلوكيات المؤسفة حقا للإنسانية تجريد ضحية حادث الطريق من متعلقاته الشخصية، بخاصة والمتعلقات الشخصية لن تفيد احد، ولكنها قد تكون ذات اهمية خاصة تفيد ذويه كالموبايل والأوراق الثبوتية وغيرهما من البطاقات ذات الاهمية الخاصة.  

 

أهمية المتعلقات الشخصية 

بالاضافة إلى أن هذه المستندات والمتعلقات تكون من أهم الأشياء التي تساعد في العثور على ضحايا حوادث الطرق، كما إن أهالى ضحايا الحوادث يكونون في اشد الحاجة إلى ماعثر عليه من مال كان فى حوزته وقت وقوع الحادث، وقد يكون هذا المال غير مملوك له.  

 

دعوة عامة 

ولذلك تدعو الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، كافة المواطنين ممن يتصادف وجودهم وقت الحادث ان يتقوا الله ويحافظوا على هذه المتعلقات الشخصية والاموال ان وجدت فى مثل هذه الظروف، ويقوموا بتسليمها للسلطات المختصة  لكى تقوم بتوصيلها الى ذوى المصاب خاصة وإن أى شخص عرضة لأن يكون هو الضحية لاقدر الله وهذا هو ما يتوجب على أي إنسان فعله . 
 

 

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