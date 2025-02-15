مقتل 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة

لقى 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم وأصيب آخر عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة وضبط 4 آخرين منهم بمحافظتي أسيوط وكفر الشيخ.

وكانت معلومات وردت وأكدتها تحريات إدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن (أسيوط – كفر الشيخ) بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام بؤرتين إجراميتين تضمان (7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بجلب أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة ومواد مخدرة للاتجار بها.

وتم استهدافهم وفقًا لإجراءات مقننة بمشاركة قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم فى عدد من الجنايات أبرزها "مخدرات – قتل – شروع فى قتل - سلاح بدون ترخيص – إطلاق أعيرة نارية")، وضُبط الآخرين "أحدهما مصاب" وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، شابو، أفيون" - 32 قطعة سلاح نارى " رشاش جرينوف، 8 بنادق آلية، 16 بندقية خرطوش،7 فرد محلى" – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة ).

ويأتي ذلك استمرارًا لتوجيه وزارة الداخلية الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية القائمة على جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

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