السبت 15 فبراير 2025
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حوادث

الأمن يكشف حقيقة سرقة مجوهرات سيدة ادعت رغبة زوجها الزواج من أخرى بالنزهة

مديرية أمن القاهرة،
مديرية أمن القاهرة، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات تداول منشور على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعرض إحدى السيدات للسرقة بالإكراه  بمحل سكنها  بمنطقة النزهة، وتبين اختلاقها الواقعة لرغبة زوجها الزواج من أخرى.

رصدت مديرية أمن القاهرة تداول منشور على عدد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تعرض إحدى السيدات للسرقة بالإكراه حال تواجدها  بمحل سكنها  بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة. 


بالفحص تبين أن قسم شرطة النزهة تلقى بلاغا من إحدى السيدات بأنها حال تواجدها بالشقة محل سكنها فوجئت بتواجد شخصين يرتدون ملابس شبيهة للملابس التى يرتديها عمال شركة الغاز، داخل الشقة وقاما بتكبيلها بإستخدام حبل وسرقة (مشغولات ذهبية، مبلغ مالى).


بإجراء التحريات تبين اختلاقها الواقعة وتم العثور على كافة المسروقات داخل الشقة وكذا الأدوات التى استخدمتها لتكبيل نفسها.

وبمواجهتها أقرت بادعائها الواقعة لوجود خلافات بينها وزوجها، لقيامه بمحاولة الزواج بأخرى وعدم قيامه بالإنفاق عليها وأنجالها لدأبه على ارتياد منصات المراهنات الإلكترونية، ومحاولتها إخفاء المشغولات الذهبية والمبلغ المالى لإنفاقها على أولادها.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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النزهة مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة قسم شرطة النزهة

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