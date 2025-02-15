بلاغ يكشف عن شقة جديدة لـ سفاح المعمورة والأجهزة الأمنية تحقق

تقدم أحد مالكي العقارات في منطقة ٤٥ بالعصافرة بمحافظة الإسكندرية ببلاغ إلى النيابة العامة، كاشفًا عن احتمالية وجود موقع جديد قد يحتوي على ضحايا إضافيين للمتهم “نصر. ال. إ” المعروف بـ"سفاح المعمورة".

وأفاد المواطن في بلاغه بأن السفاح استأجر شقة سكنية في الطابق الأرضي من عقاره، الواقع في أحد الشوارع المتفرعة من شارع 45 بمنطقة شرق الإسكندرية، وهذا بخلاف الشقة التي جري فيها العثور علي الجثة الثالثة بنفس النطاق بشارع ٧.

وأوضح البلاغ أنه بعد متابعته للأخبار المتعلقة بالقضية، اشتبه في وجود ضحايا آخرين داخل الشقة، وعليه قام بكسر باب الشقة ودخولها، ليجد آثار كسر في السيراميك، مما عزز شكوكه.

ومن المقرر أن تنتقل قوة أمنية إلى موقع الشقة المذكورة للتحقق من صحة البلاغ والبحث عن أي أدلة تشير إلى وجود ضحايا آخرين، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لكشف ملابسات القضية وتقديم الجناة إلى العدالة.

الجدير بالذكر أن هذه التطورات تأتي في سياق التحقيقات الجارية حول “سفاح الإسكندرية” المتهم بارتكاب عدة جرائم قتل في المنطقة.

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