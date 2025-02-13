الخميس 13 فبراير 2025
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق قافلة المحافظة الإغاثية للشعب الفلسطيني (فيديو وصور)

جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، تجهيز القافلة الإغاثية التي اعدتها المحافظة لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.  

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إطلاق 20 شاحنة اغاثية وانسانية 

وضمَّت القافلة الإغاثية التي اعدتها محافظة الإسماعيلية لصالح الشعب الفلسطيني 20 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية لصالح الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، على مستوى المحافظة وبمشاركة كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني والكيانات العاملة بالمحافظة. 

جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو

استمرار الدعم المصرى المتواصل للشعب الفلسطيني

وتأتي المبادرة في إطار الدعم المصري المتواصل للشعب الفلسطيني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت رعاية وزارة التنمية المحلية وبمشاركة القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة. 

 

جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو

استمرار تجهيز الشحنات 

حيث شهد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، استكمال تجهيز الشاحنات والتي تضم المواد الغذائية والمياه والأغذية والبطاطين وقام بالمساعدة في تجهيزها عدد كبير من الشباب المتطوعين بالكشافة والهلال الأحمر المصري.

جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الواجب الإنساني والتضامن الأخوي مع الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المحافظة ستواصل تقديم كل أشكال الدعم الممكنة من خلال تنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتنفيذ المبادرة.

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