قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بزيارة إلى الجمهورية التونسية على رأس وفد أمنى رفيع المستوى، للمُشاركة فى أعمال الدورة الإثنين والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب ، المنعقدة حاليًا بمقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة التونسية.

كان فى استقباله لدى وصوله إلى مطار قرطاج الدولى وزير الداخلية التونسى، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب والسفير المصرى لدى الجمهورية التونسية.

وزير الداخلية يؤكد أهمية توحيد الجهود الأمنية خلال زيارته لتونس

أكد وزير الداخلية عقب وصوله على أهمية المُشاركة فى فعاليات الدورة الحالية للمجلس فى ضوء تعاظم التحديات الأمنية التى تواجه الدول العربية، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمنى الثنائى ومُتعدد الأطراف فيما بين الأجهزة الأمنية العربية لمواجهة التحديات التى تفرضها الأوضاع الراهنة بالمنطقة.

كما وجه اللواء محمود توفيق الشكر لنظيره التونسى على مالاقاه الوفد المصرى من حفاوة وترحاب منذ وصوله إلى الأراضى التونسية، مشيدًا بالجهود الدؤوبة التى تبذلها وزارة الداخلية التونسية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من أجل إنجاح فعاليات هذا الملتقى الأمنى العربى السنوى.

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