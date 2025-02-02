الأحد 02 فبراير 2025
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حوادث

وزير الداخلية يبحث مع نظيره الكويتي تعزيز التعاون ومكافحة الجرائم المنظمة

وزير الداخلية مع
وزير الداخلية مع نظيره الكويتي

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية،  الشيخ  فهد يوسف الصباح
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بدولة الكويت، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

وزير الداخلية يبحث مع نظيره الكويتي تعزيز التعاون ومكافحة الجرائم المنظمة 
وزير الداخلية يبحث مع نظيره الكويتي تعزيز التعاون ومكافحة الجرائم المنظمة 

وقد إستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين 
وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك حيث أعرب الوزير الضيف عن أن زيارته تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا إهتمام بلاده بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى مُختلف مجالات العمل الأمنى والاستفادة من القدرات التدريبية للوزارة.

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ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية عن ترحيبه بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بدولة الكويت، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على توطيد أواصر التعاون مع أجهزة الأمن بدولة الكويت الشقيقة فى ضوء العلاقات التاريخية التى تربط البلدين، مُشيرًا إلى حتمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن  الجرائم المُنظمة بمُختلف أشكالها فى ظل المُتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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