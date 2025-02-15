حيثيات حكم حبس المخرج محمد سامي شهرين: اعتدى على مدير مركز صيانة بالضرب والسب

كشفت محكمة الشيخ زايد في حيثيات حكمها أسباب حبس المخرج محمد سامي بتهمة التعدي على مدير مركز صيانة شهرين.

وجاء بحيثيات الحكم، أنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية أسندت النيابة العامة بإشراف المستشار إيهاب العوضي رئيس النيابة للمتهم، إصابة المجني عليه عمدا والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يومًا على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اتهمت النيابة، المخرج بسبه بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالأوراق والتي من شأنها خدش الشرف.

وأسندت النيابة للمتهم الثاني، بأنه أتلف بإهماله السيارة المملوكة للمخرج محمد سامي على النحو المبين بالتحقيقات والتسبب في إحداث تلفيات بالمركبة بحساسات الاكصدام الخلفي وإتلاف بالعتبة النيكل اليسرى للمركبة وقيامه بالتعدي عليه بالسب والشتم بألفاظ خارجة يعف اللسان عن ذكرها وتدافع بالأيدي دون إحداث إصابته وذلك دون وجه حق.

وبالثابت بالمعاينة على المركبة ماركة مرسيدس تلاحظ أثر تجريح بالعتبة النيكل من الجهة اليسرى للمركبة وتلفيات بالحساسات الموجودة بالاكصدام الخلفي للمركبة.

وبسؤال المتهم الثاني، قال إنه حال تواجده بمركز صيانة سيارات حضر المخرج محمد سامي رفقة مدير أعماله وذلك لاستلام المركبة خاصته وذلك عقب الانتهاء من القيام بالأعمال المطلوبة بالمركبة.

وحال ذلك قام مدير أعماله بالتعليق على الأعمال التي تمت بالمركبة، وقرر له أن الشغل جيد ما عدا الاكصدام الخلفي ورفرف أمامي.

وعقب ذلك اطلع على المركبة وأبصر وجود أتربة في الرفرف الخاص بالمركبة، وتعدى عليه بالألفاظ دون رد منه، وتعدى عليه بالضرب بقدمه، وعقب خروجهم من المركز تعدى عليه بالسب والشتم والضرب مما أحدث إصابة في وجهه، وتدخل الأهالي وتم فض المشاجرة وأخذ المركبة دون سداد مبلغ مالي.

أقوال المخرج محمد سامي خلال التحقيقات

وكشف المخرج خلال التحقيقات أنه ذهب إلى مركز الصيانة، لعمل طبقة حماية لسيارته، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين أصحاب المكان وشد وجذب، وحرر محضرا في صاحب المركز.

وتابع المخرج: إنه ترك سيارته عدة أيام لدى مركز الصيانة، وعندما توجه لاستلامها فوجئ بخدوش في السيارة، بالإضافة لوجود أتربة أسفل طبقة الحماية التي نفذها المركز، فاعترض على إتلاف سيارته وإحداث خدوش بها، فأخبره المركز أن الخدوش قديمة، وأنه تسلم السيارة بها، ما أدى لحدوث مشادة كلامية بينه وبين مدير مركز الصيانة.

وأضاف المخرج أمام النيابة، أن تكاليف الأعمال التي كان مركز الصيانة ينفذها في سيارته 130 ألف جنيه، ولم يقم بدفعها بسبب ما أحدثوه في السيارة من تلفيات تقدر بالملايين.

وفرغت النيابة كاميرا مراقبة لبيان ملابسات الواقعة، وأسفر التفريغ عن أن كاميرا المراقبة لم ترصد الواقعة بالكامل فطلبت النيابة تفريغ باقي الكاميرات.

واستمعت النيابة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، لأقوال مدير مركز صيانة السيارات في شقين؛ الأول باعتباره مجنيا عليه، حيث اتهم المخرج محمد سامي بالتعدي عليه بالضرب وإحداث عدة إصابات به، وقدم تقريرا طبيا يفيد ما لحق به من إصابات، وقررت النيابة إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.

المخرج محمد سامي يحرر محضرا ضد مركز صيانة سيارات

وحرر المخرج محمد سامي محضرا ضد مركز صيانة سيارات يتهمه بإتلاف سيارته المرسيدس والسب والشتم، بينما حرر مدير مركز صيانة السيارات محضرا ضد المخرج محمد سامي يتهمه فيه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث عدة إصابات به وسبه وشتمه.

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