كريستيان فييري: مواجهة الأهلي أمام ميسي سيشاهدها العالم كله لأهميتها الكبيرة

أكد كريستيان فييري، أسطورة الكرة الإيطالية، أن مواجهة النادي الأهلي مع إنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية ذات أهمية كبيرة، مشيرا إلى أن مواجهة الأهلي أمام ميسي سيشاهدها العالم كله.

وتحدث نجم الكرة الإيطالية في حديثه عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي عن بطولة كأس العالم للأندية قائلًا: «أعتقد أنه أمر مذهل لأنها أول بطولة للأندية ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم بهذا الحجم من المشاركات، والأهلي حاضر في المباراة الافتتاحية مع إنتر ميامي بقيادة ميسي، الذي يعد احد أهم أساطير كرة القدم في العالم، وكما تعلمون يقول الناس إنه الأفضل على الإطلاق، وكلما لعب ميسي يشاهده العالم كله ويستمتع بلمساته وأدائه، وعندما يخوض الأهلي أول مباراة أمام ميسي ورفاقه أعتقد أن العالم كله سيشاهد تلك المباراة، وسيكون الأمر مهمًّا جدًّا".

وواصل: "وأعتقد من الناحية الاجتماعية، كما تعلمون، ستكون بطولة كبيرة وحجم المشاهدة سيكون بأعداد ضخمة للغاية سواءً في الملاعب أو أمام شاشات التليفزيونات، وبالتأكيد سيحظى الأهلي بالمشاهدة الأضخم، لأنه يخوض المباراة الافتتاحية، وهو أمر مهم للغاية للكرة القدم المصرية بشكل عام».

وشدد: «أعتقد أن مجرد مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية في نسختها القادمة يعد أمرًا مهمًّا جدًّا لكرة القدم المصرية، ويجعلها تسير في اتجاه جيد، وأعتقد أنه من المهم فقط المشاركة، وإن كانت كل الفرق تريد الفوز بالمباريات، دعنا نرى ما سيحدث، لكن مجرد المشاركة واللعب في بطولة بحجم كأس العالم للأندية أمر مهم جدًّا جدًّا، وكما قلت الأهلي موجود مع ضربة البداية مما يجعله محط أنظار العالم أجمع».

وقال فييري: «أعتقد أن هذا هو الاتجاه الذي يريد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يسلكه، لذا ينظمون البطولة بمشاركة ٣٢ فريقًا، وفي أفضل مكان بأمريكا المكتظة بالعديد والعديد من الملاعب الكبيرة، لذا أعتقد أن النسخة الأولى للبطولة ستكون مذهلة».

واختتم نجم الكرة الإيطالية حديثه: «أعتقد أن عالم كرة القدم الإفريقي لم يفز بما ينبغي من البطولات، فالقارة الإفريقية تضم فرقًا كبيرة، وهناك الكثير من اللاعبين الأفارقة الجيدين للغاية في جميع أنحاء العالم. وأعتقد أنه من المهم للفرق الإفريقية أن تلعب هذه البطولات وتحتك بأكبر وأعرق الفرق حول العالم، هذا الأمر مفيد جدًّا لكرة القدم الإفريقية».

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