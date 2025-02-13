الجمعة 14 فبراير 2025
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رياضة

الأهلي يدعم فريق سيدات كرة القدم بصفقة فلسطينية

سيرين غطاس، فيتو
سيرين غطاس، فيتو

أعلن شادي محمد، مدير جهاز كرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، عن التعاقد مع اللاعبة الفلسطينية سيرين غطاس، لتدعيم صفوف فريق الكرة النسائية بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شادي محمد أن اللاعبة وقعت على عقود انضمامها للفريق لمدة موسم ونصف، وتم الانتهاء من كافة ‏الإجراءات الخاصة بقيد اللاعبة في قائمة الفريق.‏

ويقام الدوري هذا الموسم في مرحلته الأولى بنظام مجموعة واحدة من دور واحد، على أن تتأهل الفرق ال10 الأولى بجدول الترتيب للمرحلة الثانية والنهائية بنظام دوري من دور واحد؛ للمنافسة على لقب المسابقة، فيما تتنافس الفرق ال9 الأخيرة على تحديد بقية المراكز والهابطين للدرجة الثانية.

ويستعد الأهلي للمرحلة الثانية الحاسمة لبطولة الدوري، حيث سيواجه زد في الجولة الأولي من المرحلة الحامسة ثم المعادي ووادي دجلة والزمالك والمقاولون العرب والبنك الاهلي وبيراميدز ومودرن وأخيرا مسار.

 

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شادي محمد سيرين غطاس كرة القدم النسائية الأهلي

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