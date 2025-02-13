مسيرة بيسيرو مدرب الزمالك المنتظر.. هرب من الأهلي لتدريب بورتو وقاد نيجيريا لنهائي أمم أفريقيا.. وشارك في الجهاز الفني لريال مدريد

استقرت إدارة نادي الزمالك على قرار حاسم برحيل السويسري كريستيان جروس عن تدريب الفريق الأبيض وإسناد المهمة للمدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وسيكون مدة عقد بيسيرو مع الزمالك موسم ونصف وسيحصل على 70 ألف دولار كراتب شهري وفقًا للتقارير الصحفية.

وسيعلن الزمالك خلال الساعات القادمة عن فسخ العقد مع جروس وتعيين بيسيرو رسميا، حيث سيصل المدرب البرتغالي غلى القاهرة، مساء اليوم الخميس، ويرغب المدرب السويسري في الحصول على 270 ألف دولار قيمة راتبه لمدة 3 أشهر وهي نفس قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده مع الفارس الأبيض.

بيسيرو درب الأهلي 3 أشهر وهرب لتدريب بورتو البرتغالي

وعرفت جماهير الكرة المصرية اسم جوزيه بيسيرو بعدما تولى قيادة الأهلي في الفترة بين أكتوبر 2015 حتى يناير 2016.

ولعب النادي الأهلي تحت قيادة بيسيرو 12 مباراة، وسجل خلالها 8 انتصارات وتعادل مرتين مع الداخلية ووادى دجلة، وتلقى هزيمتين أمام مصر المقاصة وسموحة.

ورحل بيسيرو عن الأهلي بشكل مفاجئ في شهر يناير 2026، بعد هروبه من النادي عقب تلقيه عرضا لتدريب فريق بورتو البرتغالي وهو ما جعله يخطر محمود طاهر رئيس النادي وقتها بفسخ عقده وسداد الشرط الجزائي.

بيسيرو قضى 94 يوما على رأس القيادة الفنية في الأهلى منذ وصوله إلى القاهرة يوم 16 أكتوبر 2015 لتولى المهمة، وقاد المدرب البرتغالي المارد الأحمر لحصد 26 نقطة وكان فى المركز الثالث بالدورى الممتاز، وخسر معه 10 نقاط من أصل 12 جولة فقط، وهو ما جعل الجماهير توجه الانتقادات الحادة إليه وطالبت الإدارة بضرورة رحيله.

وسجل الأهلى تحت قيادة جوزيه بيسيرو 22 هدفا واستقبلت شباكه 10 أهداف وهى حصيلة كبيرة مقارنة بعدد المباريات التى خاضها الفريق الأحمر منذ بداية المسابقة وقتها.

ورحل بيسيرو عن الأهلى في يناير 2016 بشكل مفاجئ وقبل أيام من مباراة الفريق أمام الإسماعيلى في بطولة الدورى الممتاز لتولي تدريب العملاق البرتغالي فريق بورتو.

بيسيرو مع الأهلي، فيتو

تدريب فرق الهلال والوحدة والشارقة ومنتخب السعودية

رحلة بيسيرو في مجال التدريب كانت شاهدة على عدة تجارب في الملاعب العربية بعيدًا عن الدوري المصري.

التجربة العربية الأولى للمدرب البرتغالي صاحب الـ 64 عامًا كانت مع الهلال السعودي في الفترة بين يونيو 2006 حتى يناير 2007.

وكانت تجربة بيسيرو مع الهلال غير مكتملة بعدما خسر مرتين خلال 14 مباراة وتعادل في لقاءين ولكنه حسم لقاءات كبرى مثل الاتحاد بنتيجة 2-1 كما فاز على الأهلي بنتيجة 3-2 وأيضًا تغلب على الشباب برباعية دون رد.

وقاد بيسيرو أيضًا المنتخب السعودي في الفترة بين فبراير 2009 حتى يناير 2011، ووصل مع الأخضر لنهائي نسخة كأس الخليج العربي 2010 وخسر أمام الكويت.

ورحل المدرب البرتغالي عن تدريب المنتخب السعودي بعد هزيمة مريرة على يد سوريا بنتيجة 1-2 في تصفيات كأس آسيا 2011.

وقاد بيسيرو أيضًا نادي الوحدة الإماراتي في الفترة بين نوفمبر 2013 حتى يناير 2015، كما قاد الشارقة الإماراتي في الفترة بين يناير إلى أكتوبر 2017.

تجربة بيسيرو مع ريال مدريد والأندية البرتغالية والأوروبية

عمل بيسيرو مع ريال مدريد الإسباني كمدرب مساعد لمواطنه كارلوس كيروش موسم 2003 – 2004 في خطوة لافتة في مشواره التدريبي.

وقاد أيضا المدرب المخضرم بورتو وسبورتنج لشبونة وسبورتنج براجا في البرتغال، كما تولى تدريب بانثنانيكوس اليوناني ورابيد بوخارست الروماني.

وحقق المدرب البرتغالي لقب كأس الرابطة في بلاده مع براجا عام 2013.

مشوار بيسيرو مع منتخب فنزويلا

أما بالنسبة لتجربة بيسيرو السابقة مع منتخب فنزويلا، فقد كانت هذه التجربة أقل نجاحًا بشكل ملحوظ حيث تولى بيسيرو قيادة منتخب فنزويلا في 10 مباريات، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق النجاح المرجو، حيث حقق الفريق فوزًا واحدًا فقط في هذه المباريات، مقابل 6 هزائم و3 تعادلات.

وسجلت فنزويلا 5 أهداف فقط، بينما استقبلت شباكه 15 هدفًا، مما جعل التجربة تعتبر فاشلة بالمقارنة مع الإنجازات التي حققها في تجاربه السابقة؛ بسبب هذه النتائج، قرر الاتحاد الفنزويلي إنهاء عقده مع المدرب البرتغالي، وترك منصبه سريعًا.

مسيرة بيسيرو في آخر تجاربه مع منتخب نيجيريا

قبل الاقتراب من العودة للدورى المصرى مرة أخرى لتدريب الزمالك، فكانت أخر محطات بيسيرو فى مشواره التدريبى مع المنتخب النيجيرى، حيث نجح فى قيادتهم لنهائى أمم أفريقيا 2023.

قاد بيسيرو منتخب نيجيريا لنهائى كأس أمم أفريقيا 2023، أمام كوت ديفوار، في المباراة النهائية للنسخة رقم 34 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، وهو إنجاز كبير لبيسيرو مع منتخب نيجيريا، إلا أنه خسر اللقب بعد الهزيمة أمام كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف.

وفى مارس 2024 أعلن البرتغالي جوزيه بيسيرو، عن رحيله رسميا عن تدريب منتخب نيجيريا، مع نهاية عقده مع الاتحاد النيجيري،.

وتولى بيسيرو، تدريب المنتخب النيجيري، خلال شهر مايو من عام 2022، وقاد فريق النسور فى 22 مباراة، حقق الفوز في 10 مباريات، تعادل في 5 وخسر 7 مباريات، ليعلن رحيله فى مارس 2024.

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