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رياضة

محمد عبد المنعم يقترب من دعم الأهلي في مونديال الأندية ويواجه عائقا وحيدا

محمد عبد المنعم،
محمد عبد المنعم، فيتو

تواصل مسؤولو النادي الأهلي مع محمد عبد المنعم لاعب الفريق السابق ونيس الفرنسي الحالي علي دعم القلعة الحمراء في كأس العالم للأندية المقرر أن يقام في يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.  

ورحب عبد المنعم بفكرة التواجد مع الأهلي في مونديال الأندية، بعد التواصل معه من مسؤولي النادي الأحمر. 

وعلمت فيتو أنه بالرغم من ترحيب عبد المنعم بالتواجد مع الأهلي فأنه يوجد عائق من اتمام الاتفاق وهو رفض مسؤولي نيس الفرنسي السماح للاعب لخوض منافسات مونديال الأندية . 

 

وعلى جانب آخر، ظهر  كأس العالم للأندية في استاد مختار التتش ضمن جولته الترويجية في الدول التي تشارك أحد فرقها في بطولة مونديال الأندية 2025 والتي ستقام في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو المقبل.

والتقط لاعبو الأهلي صورة جماعية مع كأس العالم للأندية، قبل تنظيم احتفال بملعب التتش لاستقبال الكأس قبل انتهاء زيارتها الترويجية في مصر.

وكان الأهلي قد تقدم بدعوة رسمية لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتيو لحضور وصول كأس العالم للأندية مدينة الأقصر يوم الجمعة المقبل للكشف عن تفاصيل إنشاء استاد الأهلي.

ووجه الأهلي الدعوة لشخصيات كبيرة ورموز الرياضة المصرية والعالمية لحضور هذا الحدث، على رأسها جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا"، والجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، بجانب حسن حمدي ومحمود طاهر رئيسا النادي السابقين.

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الأهلي النادي الأهلي محمد عبد المنعم عبد المنعم نيس الفرنسي كأس العالم للأندية

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