أخبار مصر اليوم، رئيس الوزراء: لا تهاون مع التعديات بجزيرة الوراق، الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة الشدة، اعتماد 4 مستشفيات و7 وحدات طب أسرة في 11 محافظة

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أصدر سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، مجموعة من القرارات الحاسمة التي تستهدف رفع كفاءة العملية التعليمية وتحقيق بيئة مدرسية نموذجية.

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، سير العمل في مشروع رصف طريق 21 أطفيح - الكريمات، الذي يمثل شريانًا حيويًا لحركة التنقل في المنطقة، ووقف على نسب الإنجاز المتحققة حتى الآن.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن متابعة صور الأقمار الصناعية تظهر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تصاحبها أمطار متفاوتة الشدة، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى.

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توقيع بروتوكول تعاون بهدف تطوير مركز التونسي الطبي الحضري بحي الخليفة في منطقة السيدة زينب، في إطار تعزيز الخدمات الصحية في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية.

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم معرض " أيادي مصر " للتسويق للمنتجات اليدوية والحرفية والتراثية بالمحافظات.

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم حفل تخريج 40 متدربًا من كوادر وزارة التنمية المحلية والمحافظات الحاصلين علي برنامج اللغة الإنجليزية المقدم بالمجان من وزارة التنمية المحلية من خلال الجامعة الأمريكية بالقاهرة والممول من مؤسسة هانس زايدل الألمانية.

أعلن المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أسماء المقبولين من المرشحين للابتعاث الخارجي لدول العالم للعام الحالي؛ وذلك بعد عدة مراحل من الاختبارات التي تم إجراؤها بشكل منظم ومحكم لاختيار أفضل الكفاءات المؤهلة لتمثيل مصر والأزهر في دول العالم.

التقى وزير العمل محمد جبران اليوم الثلاثاء،بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور أحمد عبد العزيز البقلي الأستاذ المتفرغ بمعهد التخطيط القومي،وذلك للتباحث بشأن إعداد استراتيجية لتطوير منظومة أداء المهام في وزارة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة بشكل علمي يتماشى مع الأولويات الوطنية،و رؤية مصر 2030، ومواكبة كافة المستجدات والتحديات التي تواجه ملف العمل من كافة محاوره.

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة د. أحمد طه، في بيان رسمي لها اليوم، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، حيث حصلت 11 منشأة صحية على اعتماد GAHAR، كما وافقت اللجنة على تجديد اعتماد 8 منشآت صحية أخرى.

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي بين البلدين، وذلك في مقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم القاهرة، أن سماح ابراهيم مدير المديرية فتحت تحقيقا موسعا بشأن واقعة تعدى ولي أمر على معلمة بمدرسة السلام الابتدائية بإدارة البساتين التعليمية، والتى انتشر فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعى" الفيس بوك"

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اآخر تطورات حركة الملاحة في قناة السويس، بعد استقرار الأوضاع في البحر الأحمر ووقف الحوثيين عملياتهم ضد السفن.

بالرغم من تحرك محافظ القاهرة وإصدار أوامره بإزالة العقار الذي يهدد حياة المواطنين بشارع الهادي البشير بحي السلام أول والذي يتكون من 18 طابقا آيلة للسقوط ويهدد حياة أكثر من ٥٠٠٠ مواطن من قاطني المنطقة إلا أن رئاسة الحي كان لها رأي آخر لتعطيل قرار المحافظ.

في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمع عمراني حديث بـ جزيرة الوراق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتسريع وتيرة تعويض المستحقين، مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ أعمال الإخلاء والتطوير.

أعلنت كلية الاداب جامعة عين شمس، عن تعليمات تسجيل الطلاب للإرشاد الأكاديمي الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024 2025م.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الموقف التنفيذي لأعمال تطوير التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، وذلك بحضور المهندس/ عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء أركان حرب/ أحمد رضا، مدير إدارة المساحة العسكرية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

شارك وفد من القوات المسلحة المصرية فى المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية فى نسختها العاشرة، والتى استمرت فعالياتها على مدار عدة أيام، بمشاركة 179 متسابقًا من 32 دولة تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان والأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودى.

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