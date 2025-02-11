الثلاثاء 11 فبراير 2025
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أخبار مصر

القوات المسلحة تشارك فى المسابقة الدولية العاشرة لحفظ القرآن الكريم للعسكريين بالسعودية

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

 

شارك وفد من القوات المسلحة المصرية فى المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية فى نسختها العاشرة، والتى استمرت فعالياتها على مدار عدة أيام، بمشاركة 179 متسابقًا من 32 دولة تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان والأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع  السعودى.

 

وحصل الفريق المصرى على مراكز متقدمة فى جميع أفرع المسابقة بحصد المركز الرابع فى الفرع الثانى من المسابقة، والمركز الثالث فى الفرع الثالث، والمركز الأول فى الفرع الخامس ، والمركز الثانى فى الفرع السادس من المسابقة، والمركز السادس فى الفرعين الأول والرابع.

حفظ وتجويد وترتيل القرآن الكريم للعسكريين 

 

جدير بالذكر أن القوات المسلحة المصرية شاركت فى جميع نسخ المسابقة السابقة والتى يتم تنظيمها كل عامين هجريين فى حفظ وتجويد وترتيل القرآن الكريم للعسكريين، ونجحت فى تحقيق مراكز متقدمة مما يعكس المستوى المتميز لمقاتلى القوات المسلحة المصرية وقدرتهم على العطاء والإبداع بكافة المجالات.

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