

أعلنت كلية الاداب جامعة عين شمس، عن تعليمات تسجيل الطلاب للإرشاد الأكاديمي الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024 2025م.



على الطلاب الالتزام الكامل بالتعليمات الآتية عند تسجيل الإرشاد كلية الآداب:



-1- يختار الطالب في بداية كل فصل دراسي المقررات التي يدرسها من بين المقررات المطروحة على المنصة في الفترة المحددة، ويعاونه في ذلك المرشد الأكاديمي.



2- لا يجوز للطالب التسجيل في مقرر له متطلب سابق إلا بعد استيفاء شرط النجاح في المتطلب السابق.



-3- لا يجوز للطالب أخذ مقررات المستوى الأعلى إلا بعد إكمال مقررات المستوى الأدنى للطالب. في حالة المخالفة يستبدل المرشد الأكاديمي المواد الأدنى بالأعلى ويعلم الطالب.



4- يسجل الطالب عدد الساعات بحسب المعدل التراكمي له؛ فيُسجل 12 ساعة إذا كان المعدل أقل من 2، و18 ساعة إذا كان المعدل أعلى من 2.



يجوز رفع الحد الأعلى للعبء الدراسي إلى (21) ساعة بعد موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية، على أن يتحقق أحد الشرطيين الآتيين:

أن ألا يقل معدل الطالب في الفصل الاعتيادي السابق عن (4) نقاط من (5) نقاط.

ب أن يتوقف تخرج الطالب على السماح له بدراسة (21) ساعة.



-6- يجوز للطالب حذف أو إضافة مقرر أو أكثر أو استبداله خلال فترة تسجيل الإرشاد، وقبل اعتماد المرشد الأكاديمي له، ولا تثبت في سجله ملاحظة (منسحب) من المقرر الذي حذفه أو استبدال خلال المذكورة.



7- على الطالب التثبت من اعتماد المقررات التي اختارها على المنصة؛ فهي مسئوليته وحده.

على الطالب مراجعة اعتماد إرشاده الأكاديمي على المنصة، ومراجعة المرشد عند وجود أي مشكلة.



و يتوجه الطالب إلى حجرة 222؛ لحل المشاكل الفنية المتعلقة بحساب الطالب على المنصة.



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