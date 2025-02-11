وزير العمل يبحث إعداد استراتيجية تطوير الأداء وفق رؤية مصر 2030

التقى وزير العمل محمد جبران اليوم الثلاثاء،بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور أحمد عبد العزيز البقلي الأستاذ المتفرغ بمعهد التخطيط القومي،وذلك للتباحث بشأن إعداد استراتيجية لتطوير منظومة أداء المهام في وزارة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة بشكل علمي يتماشى مع الأولويات الوطنية،و رؤية مصر 2030، ومواكبة كافة المستجدات والتحديات التي تواجه ملف العمل من كافة محاوره.

وناقش الوزير جبران مع خبير التخطيط د. احمد عبدالعزيز،أهمية الانتهاء من إعداد الاستراتيجية في أسرع وقت،لمناقشتها، والعمل بها لتكون خارطة طريق بشكل منهجي ومنظم لأداء الوزارة، بكافة الإدارات والمديريات التابعة لها،حتى تكون منافس متميز وعصري،في تقديم الخدمات للمواطن المصري بشكل لائق وكريم، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية..

حضر اللقاء: آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية بالوزارة،ونشوى الشبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات العمالة غير المنتظمة..

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