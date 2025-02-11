أسامة ربيع يكشف حركة عبور السفن بقناة السويس ومصير الطرق البديلة (فيديو)

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اآخر تطورات حركة الملاحة في قناة السويس، بعد استقرار الأوضاع في البحر الأحمر ووقف الحوثيين عملياتهم ضد السفن.

تطورات الملاحة في قناة السويس

وأوضح أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: هناك علامات إيجابية لعودة معدلات عبور السفن لطبيعتها قبل الأزمة، خاصة أن اآخر استهداف سفن للحوثييين كان في 2 ديسمبر 2024، والحوثيون أعلنوا في 19 يناير الماضي وقف الهجمات على السفن، وأيضا هناك هدنة بين حماس وإسرائيل، مع إفراج الحوثيين عن طاقم سفينة إسرائيلي.



عبور السفن في قناة السويس

وتابع: منذ 19 يناير الماضي وقت إعلان الهدنة ووقف إطلاق النار عبر 14 سفينة لم يكونوا يعبرون القناة في السابق وهذا عدد قليل جدًا".

هل يوجد طرق بديلة لقناة السويس؟

وأكد: لا يوجد طرق بديلة لقناة السويس ولا يمكن لأي طريق بديل أن يصمد أمام قوة قناة السويس وأمن القناة والخدمات الجديدة المقدمة، ولا يوجد مجرى ملاحي تؤمنه قوات مسلحة في أي بلد مثل مصر، وبالتالي لا بديل للعالم عن قناة السويس من كل النواحي بما فيها الاقتصادية



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