البحوث الإسلامية يعلن أسماء المقبولين للابتعاث الخارجي

أعلن المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أسماء المقبولين من المرشحين للابتعاث الخارجي لدول العالم للعام الحالي؛ وذلك بعد عدة مراحل من الاختبارات التي تم إجراؤها بشكل منظم ومحكم لاختيار أفضل الكفاءات المؤهلة لتمثيل مصر والأزهر في دول العالم.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي، إن هذه الاختبارات التي نفذها المجمع اعتمدت على معايير أكاديمية وعلمية دقيقة؛ حيث لم تقتصر على الاختبارات التحريرية والشفوية فقط، وإنما أعقبها مقابلات شخصية؛ للكشف عن سمات المتقدم وشخصيته، والتأكد من صلاحيته لتمثيل مصر وبيان منهج الأزهر الشريف في دول العالم المختلفة.

أضاف الجندي أن الأزهر الشريف يبذل الجهود الممكنة لاختيار أفضل الكفاءات العلمية والدعوية؛ لما لهم من دور مهم في تحقيق رسالة الأزهر العالمية وهو ما يجعلهم يستشعرون مسؤوليتهم الوطنية والدينية؛ لأجل بيان معالم السماحة واليسر من خلال المهام العلمية والدعوية التي تُناط بهم في المجتمعات المختلفة.

ويمكن التعرف على نتيجة المقبولين من خلال الدخول على الرابط التالي:



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