مديرة تعليم القاهرة تفتح تحقيقا موسعا فى واقعة الاعتداء على معلمة البساتين

أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم القاهرة، أن سماح ابراهيم مدير المديرية فتحت تحقيقا موسعا بشأن واقعة تعدى ولي أمر على معلمة بمدرسة السلام الابتدائية بإدارة البساتين التعليمية، والتى انتشر فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعى" الفيس بوك"

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لفيتو، أن مديرة المديرية وبخت المسئولين فى إدارة البساتين التعليمية لتصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث قامت المعلمة المعتدى عليها بتصوير الواقعة رغم اعتراض بعض زملائها.

واقعة الاعتداء على معلمة بمدرسة البساتين

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لولية أمر محتجزة بأطفالها داخل مدرسة السلام الابتدائية فى حالة انهيار بسبب التعدى على نجلها بالضرب، وعند محاولتها مغادرة المدرسة تم غلق الأبواب ب" الجنزير" لمنع خروج ولية الأمر بنجلها المصاب، مما أدى إلى دخول الأم فى حالة هياج فقدت على أثرها أعصابها وانهالت بالشتائم على المعلمة والمدرسة.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تقريرًا من النقابة الفرعية للمعلمين بالمعادى يفيد بتعرض معلمة بمدرسة السلام الإبتدائية التابعة لإدارة البساتين التعليمية، للاعتداء بالضرب والسباب من قبل ولية أمر، بعد أن رفضت المعلمة مغادرة أبنائها قبل انتهاء اليوم الدراسي، دون عذر مقبول وتم عمل محضر بالواقعة

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