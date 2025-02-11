وزيرة التنمية المحلية تشهد حفل تخريج 40 متدربًا على برنامج اللغة الإنجليزية

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم حفل تخريج 40 متدربًا من كوادر وزارة التنمية المحلية والمحافظات الحاصلين علي برنامج اللغة الإنجليزية المقدم بالمجان من وزارة التنمية المحلية من خلال الجامعة الأمريكية بالقاهرة والممول من مؤسسة هانس زايدل الألمانية.

التنمية المحلية تشهد حفل تخريج 40 متدربًا بعد حصولهم على برنامج اللغة الإنجليزية

وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، والدكتور محمود علام عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية والدكتورة عالية شعيب عميد مشارك لشئون التسجيل والتعليم بكلية التعليم المستمر وتوماس شاما الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل الألمانية فى مصر.

كما شارك في الحفل السفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولى والدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمى والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة ود.دعاء سالم رئيس وحدة التوعية والشراكات بالجامعة الأمريكية .

وقامت وزيرة التنمية المحلية ود.محمود علام ود.طارق شوقى وتوماس شاما بتسليم شهادات اجتياز برنامج اللغة الإنجليزية إلى المتدربين والقائمين علي البرنامج التدريبي من الجامعة الأمريكية والوزارة، كما تسلمت الدكتورة منال عوض درع الجامعة الأمريكية من الدكتور محمود علام .

ومن جانبها أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بالتواجد اليوم فى رحاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة لنشهد معًا حفل تخرج متدربى دورة اللغة الإنجليزية، وتقدمت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر لمؤسسة هانس زايدل الألمانية علي التعاون والدعم الذي تقدمه في مجال بناء القدرات والدعم الفني لجميع العاملين في الوزارة والمحافظات بما يساهم في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات الخدمية والتنموية بالاضافة إلى رفع قدرات العاملين بالمحليات ودعم الشباب بالمحافظات.

وأشارت د.منال عوض إلى أن دعم وتطوير الكوادر العاملة بالمحليات ياتى على رأس أولويات أجندة وزارة التنمية المحلية، حيث يعد الاستثمار فى العنصر البشرى وبناء الإنسان المصرى من أهم أولويات الحكومة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرة إلى أن محور التدريب وبناء القدرات يعد المحور الأهم فى خطة الإصلاح الإدارى للدولة وبرنامج عمل الحكومة وهو ما تستهدفه وزارة التنمية المحلية من خلال تقديم الدعم المطلوب لرفع قدرات العاملين بالمحليات مما يسهم فى خلق جهاز إداري بالمحليات يقوم على الكفاءات.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن هذه الدورة التدريبية تأتي فى إطار مجموعة من الجهود التى تبذلها الدولة والوزارة فى إطار خطة بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وذلك من أجل الوصول الى جهاز إدارى كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة.

وأكدت د.منال عوض على سعى وزارة التنمية المحلية من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الذراع التدريبي للوزارة إلى رفع كفاءة العاملين بالمحليات والارتقاء بالكوادر البشرية وصقل مهاراتهم وتعزيز القدرات الوظيفية لأبناء الإدارة المحلية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الوزارة إلى تحقيق شراكات مع مختلف الجهات الدولية لتقديم أفضل الخدمات التى من شأنها دعم بناء وتنمية قدرات العاملين بالمحليات وتسعى الوزارة لمزيد من التعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسسة هانس زايدل لتحقيق مزيد من الدورات التدريبية لجميع أبناء المحافظات والوزارة.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمود علام عميد كلية التعليم المستمر عن خالص امتنانه لوزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض لتشريف الجامعة اليوم لحضور الاحتفال ، مشيرًا إلي أن دعم المبادرات التعليمية والتنموية في مصر هو مصدر إلهام لنا جميعًا، ونحن فخورون بالمشاركة مع وزارة التنمية المحلية في هذا الحدث المميز.

كما رحب الدكتور محمود علام بالدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، الذي ترك بصمة لا تُمحى في تطوير التعليم في مصر.

وأضاف د.محمود علام إن كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يسعدها أن تدعم هذه المبادرة كجزء من احتفالها بمرور مائة عام على تأسيسها وعلى خدمة المجتمع التعليمي ودعم المبادرات المصرية والدولية.

وقال علام أن التعليم رحلة مستمرة، وأن المعرفة والمهارات المكتسبة اليوم ستفتح لكم آفاقًا جديدة من الفرص والإمكانات. كما أشجع خرجينا على مواصلة السعي نحو التميز واحتضان الابتكار والمساهمة في تنمية مجتمعاتهم.

كما قدم عميد كلية التعليم المستمر التهنئة لجميع خريجي هذا البرنامج من وزارة التنمية المحلية والمحافظات مقدمًا الشكر لكل من ساهم في نجاح هذا البرنامج وهذا الاحتفال المميز.

قد أكد الدكتور طارق شوقي مستشار الجامعة الأمريكية على أهمية التعليم المستمر في حياة الأفراد وخصوصا الأجيال الجديدة والتي تشهد طفرة كبيرة في التكنولوجيا الحديثة بشكل خاص والتعليم بشكل عام وأكد شوقي على أهمية العلاقات ما بين الجامعة الأمريكية ووزارة التنمية المحلية وأهمية المبادرات المماثلة والتعاون المشترك.

ومن جانبه قدم توماس شاما الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل الألمانية فى مصر الشكر للمتدربين علي الجهود التي بذلوها طوال البرنامج للتدريبي.

وأشار توماس شاما إلى اهتمام المؤسسة علي استمرار الدعم لجميع الكوادر المحلية بالوزارة والمحافظات، معربًا عن استعدادها

لاستكمال كافة مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين خلال الفترة القادمة .

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