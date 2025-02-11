الثلاثاء 11 فبراير 2025
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أخبار مصر

تكليف عاجل من رئيس الوزراء بشأن تعويضات أهالي الوراق

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، فيتو
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في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمع عمراني حديث بـ جزيرة الوراق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتسريع وتيرة تعويض المستحقين، مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ أعمال الإخلاء والتطوير.

وخلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين، استعرض المهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، الموقف التنفيذي لمشروع التطوير، مشيرًا إلى أنه تم الحصول على نحو 1024 فدانًا من إجمالي 1295 فدانًا، بنسبة تخطت 79% من المساحة المستهدفة.

وأوضح شوقي أن التعويضات المقدمة للأهالي شملت بدائل مادية أو عينية، حيث تم توفير وحدات سكنية داخل الجزيرة وخارجها، بالإضافة إلى قطع أراضٍ سكنية وأراضٍ زراعية، لافتًا إلى أن العديد من المواطنين حصلوا بالفعل على تعويضاتهم.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن جهاز الوراق الجديدة يعمل بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتأثيث الوحدات السكنية البديلة وتزويدها بالأجهزة الكهربائية، لضمان توفير حياة كريمة للأهالي المنتقلين إلى مساكنهم الجديدة.

كما استعرض شوقي الموقف التنفيذي للمرحلة العاجلة من المشروع، والتي تشمل إقامة 94 برجًا سكنيًا وتجاريًا، بواقع 4092 وحدة، حيث يجري حاليًا تنفيذ 50 برجًا تضم 2184 وحدة سكنية، بالتوازي مع تنفيذ أعمال المرافق الداخلية، ومنها الكهرباء والصرف الصحي.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع التطوير، مشددًا على ضرورة التصدي بحسم لأي محاولات للبناء المخالف أو عودة المظاهر العشوائية، لضمان إتمام المشروع وفق أعلى معايير التخطيط العمراني.

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