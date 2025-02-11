الثلاثاء 11 فبراير 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تكشف أماكن تجمعات السحب وتحذر من أمطار متفاوتة الشدة

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن  متابعة صور الأقمار الصناعية  تظهر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تصاحبها أمطار متفاوتة الشدة، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى.

 

برودة ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء، تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء

شبورة وأمطار وصقيع، الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد


واعلنت، هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


ويكون هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء وذلك  على فترات متقطعة


الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود  طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 17

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى:10

 

 

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