الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تنبيهات عاجلة لمدير تعليم الجيزة لضمان الانضباط داخل المدارس

مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة
ads

أصدر سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، مجموعة من القرارات الحاسمة التي تستهدف رفع كفاءة العملية التعليمية وتحقيق بيئة مدرسية نموذجية.

 

قرارات صارمة لمدير تعليم الجيزة 

وكانت أولى تلك القرارات التشديد على النظافة العامة، خاصة دورات المياه، لضمان بيئة صحية ملائمة للطلاب والعاملين داخل المدارس.

وقرر عطية تفعيل برامج القرائية، وحصر الطلاب الذين يعانون من ضعف في القراءة والكتابة، مع وضع خطط مكثفة لتحسين مستوياتهم.


كما كلف مديري المدارس بإعداد تقرير شامل حول نسب الإنجاز في ملف القرائية، وتحديد آليات واضحة لرفع معدلات النجاح في جميع الصفوف الدراسية.


ضبط أوضاع العاملين

وشدد مدير تعليم الجيزة على مراجعة ملفات العاملين بالأجر، وتشكيل لجان مختصة لفحصها بدقة، لضمان تحقيق العدالة والاستقرار الوظيفي.

كما وجه بتنفيذ أعمال دهانات وصيانة عاجلة في بعض المدارس، لتحسين المظهر العام وتوفير بيئة تعليمية مريحة للطلاب، بالإضافة إلى تشغيل المعامل والمكتبات بكفاءة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة للطلاب.

وأمر سعيد عطية بإزالة جميع الرواكد والمخلفات من المدارس، لضمان بيئة مدرسية نظيفة وآمنة، وإعادة توزيع التقييمات على مدار الأسبوع، لضمان جذب الطلاب إلى المدرسة وتعزيز التفاعل داخل الفصول الدراسية.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه القرارات تأتي في إطار الحرص على تحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى التعليم، مشددًا على أن أي تهاون أو تقصير في أداء الواجب سيُقابل بإجراءات صارمة، لأن مستقبل الطلاب هو الأولوية الأولى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بمحافظة الجيزة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة تعليم الجيزة وكيل اول وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

مصر واليابان تتعاونان بمجال تغير المناخ والحد من التلوث البلاستيكي.. البيئة تعلن الدخول في مرحلة الانتقال العادل للحد من الأكياس البلاستيكية.. وتضع حوافز التمويل بالشراكة مع أصحاب المصلحة

التعليم تُصدر ضوابط جديدة لتسكين الطلاب في المدارس

قطع المياه 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة الجمعة المقبلة

وزيرة البيئة تتفقد المعرض الرابع لمصوري الطيور البرية في مصر

قمر الدين السوري بـ 65 جنيها، أسعار ياميش رمضان في منفذ بيع المنتجات الزراعية بالجيزة

أخبار مصر اليوم.. موعد زيادة المرتبات 2025 ورفع الحد الأدنى للأجور.. إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة على موقع التعليم

الجيزة: الانتهاء من صيانة خط المياه أمام مستشفى التطبيقيين بشارع الأهرام

وزير التربية والتعليم يتفقد مدارس الشرقية لمتابعة انتظام الفصل الدراسي الثاني
ads

الأكثر قراءة

حكم مباراة الزمالك والطلائع يحسم الجدل بشأن إيقاف زيزو

10 صور توثق لقاء ملك الأردن ودونالد ترامب في البيت الأبيض

إمام عاشور يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى المحلة (صور)

مصدر مسئول: أكثر من 103 آلاف فلسطيني عبروا معبر رفح حتى الآن

موقف العش من دعم الأهلي أمام الزمالك بعد الطرد أمام المحلة

تكليف عاجل من رئيس الوزراء بشأن تعويضات أهالي الوراق

مات من الضرب والتعذيب، قصة لص كفر الدوار الجائع تثير الغضب.. ونشطاء: كانوا سلموه للشرطة

ملك الأردن خلال لقاء ترامب: ننتظر خطة مصر بشأن غزة

منوعات

المزيد

خبراء يحذرون من الأضرارالناتجة عن قلة النوم

اكتشاف أنفاق غامضة رسمها ليوناردو دافنشي عام 1495 مخبأة تحت قلعة في ميلانو

احترق من الداخل، تفاصيل مروعة عن أكثر حالات الموت إيلامًا في اليابان

علماء: سطح النواة الداخلية للأرض ليس صلبا وتشوه لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار النحاس اليوم بالسوق المحلية

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

مصر وصيفًا.. المنتخبات الأكثر تتويجًا ببطولة أمم إفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لمن أرسل الله نبيه موسى؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

حفظ الأمانة والعهد، تفسير الشعراوي للآية 8 من سورة المؤمنون (فيديو)

تفسير رؤية الجرح في المنام وعلاقتها بالتغلب على الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية