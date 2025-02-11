تنبيهات عاجلة لمدير تعليم الجيزة لضمان الانضباط داخل المدارس

أصدر سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، مجموعة من القرارات الحاسمة التي تستهدف رفع كفاءة العملية التعليمية وتحقيق بيئة مدرسية نموذجية.

قرارات صارمة لمدير تعليم الجيزة

وكانت أولى تلك القرارات التشديد على النظافة العامة، خاصة دورات المياه، لضمان بيئة صحية ملائمة للطلاب والعاملين داخل المدارس.

وقرر عطية تفعيل برامج القرائية، وحصر الطلاب الذين يعانون من ضعف في القراءة والكتابة، مع وضع خطط مكثفة لتحسين مستوياتهم.



كما كلف مديري المدارس بإعداد تقرير شامل حول نسب الإنجاز في ملف القرائية، وتحديد آليات واضحة لرفع معدلات النجاح في جميع الصفوف الدراسية.



ضبط أوضاع العاملين

وشدد مدير تعليم الجيزة على مراجعة ملفات العاملين بالأجر، وتشكيل لجان مختصة لفحصها بدقة، لضمان تحقيق العدالة والاستقرار الوظيفي.

كما وجه بتنفيذ أعمال دهانات وصيانة عاجلة في بعض المدارس، لتحسين المظهر العام وتوفير بيئة تعليمية مريحة للطلاب، بالإضافة إلى تشغيل المعامل والمكتبات بكفاءة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة للطلاب.

وأمر سعيد عطية بإزالة جميع الرواكد والمخلفات من المدارس، لضمان بيئة مدرسية نظيفة وآمنة، وإعادة توزيع التقييمات على مدار الأسبوع، لضمان جذب الطلاب إلى المدرسة وتعزيز التفاعل داخل الفصول الدراسية.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه القرارات تأتي في إطار الحرص على تحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى التعليم، مشددًا على أن أي تهاون أو تقصير في أداء الواجب سيُقابل بإجراءات صارمة، لأن مستقبل الطلاب هو الأولوية الأولى.

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