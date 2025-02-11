بلاغ إلى وزير الداخلية ومحافظ القاهرة، الدراسة الأمنية وألاعيب حي السلام لتعطيل قرارات إزالة عمارة ١٨ طابقا آيلة للسقوط

بالرغم من تحرك محافظ القاهرة وإصدار أوامره بإزالة العقار الذي يهدد حياة المواطنين بشارع الهادي البشير بحي السلام أول والذي يتكون من 18 طابقا آيلة للسقوط ويهدد حياة أكثر من ٥٠٠٠ مواطن من قاطني المنطقة إلا أن رئاسة الحي كان لها رأي آخر لتعطيل قرار المحافظ.

ألاعيب حي السلام

القصة تتلخص في أن بعض الخارجين عن القانون يقومون ببناء أبراج شاهقة في حي السلام بشارع الهادي البشير والتي أصدر محافظ القاهرة قرارا بعدم التعامل عليها وخصوصا على العقار محل الإزالة أو شراء شقق سكنية بسبب قرارات الإزالة الصادرة بحق هذا العقار والذي تمت إقامته على أساسات هشة مما أدى إلى تصدع عمدان العقار مما يهدد حياة المواطنين. وحياه القاطنين بالعقارات المجاورة.

استمرت الإزالة لمدة يومين والتي تم خلالها إزالة الرووف والدور الأخير ونظرا لتحركات مشبوهة بحي السلام تم إرسال تنفيذ الإزالة إلى الدراسة الأمنية بحجة أن هناك سكان بالعقار مع العلم أن العقار لايوجد به سوي ساكن واحد في الدور الرابع عشر.

والكارثة أن التباطؤ في إجراء الدراسة الأمنية يهدد حياة المواطنين لأن أرجاء الإزالة قد تؤدي إلى سقوط العقار في أي وقت وبذلك وجه أهالي منطقة حي السلام أول نداءهم إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والسيد مدير أمن القاهرة إلى عدم الانصياع الي ضعاف النفوس من حي السلام خصوصا وأن أصحاب العقار أشاعوا أن الملف أغلق وأن العقار باق ويحاولون خداع الراغبين في السكن للحجز فيه.

والأخطر من ذلك أن أصحاب العقار الأصليين والذين لن تجدهم على أى أوراق خارجين عن القانون وكانوا مسجونين ٢٥ عاما في قضايا بلطجة وحيازة أسلحة ثقيلة مثل الـ آر بي جيه ومن المعتاد أن يقوموا ببناء العقارات المخالفة دون ترخيص باسم شخص يطلق عليه في عالم البناء المخالف “الكاحول” للهروب من المساءلة القانونية في حال انهيار العقار.

ويتساءل أهالى المنطقة لماذا لا تتدخل الأجهزة الأمنية لحماية أرواح المواطنين، وذلك في الإسراع بإرسال الدراسة الأمنية، والتي أصبحت بوابة للهروب من تنفيذ الإزالة وهو ما استخدمه ضعاف النفوس من بعض الموظفين.

الكارثة

تصدع عمدان العقار المكون من ١٨ دور على شارع ٤ متر يهدد حياة سكان الشارع جميعا مما قد يتسبب في وقوع كارثة كبرى تهدد أرواح المواطنين بسبب طمع مافيا العقارات في حي السلام أول وعلى رأسهم صاحب هذا العقار والذي قام ببناء ثلاث أبراج أخرى على بعد أمتار من هذا البرج في شارع علي بن أبى طالب.

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