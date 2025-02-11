وزيرة التنمية المحلية تفتح معرض أيادي مصر بالجامعة الأمريكية

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم معرض " أيادي مصر " للتسويق للمنتجات اليدوية والحرفية والتراثية بالمحافظات.

وجاء ذلك بحضور كل من الدكتور طارق شوقى مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور محمود علام عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية والدكتورة عالية شعيب عميد مشارك لشئون التسجيل والتعليم بكلية التعليم المستمر.

كما شارك في الافتتاح كلا من توماس شاما الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل الألمانية فى مصر وبمشاركة السفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولى والدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمى والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة.

وزيرة التنمية المحلية تفتح معرض " أيادي مصر " بالجامعة الامريكية

وحرصت الدكتورة منال عوض على توجيه الشكر للجامعة الأمريكية بالقاهرة على استضافة المعرض وذلك فى إطار أهداف الجامعة لدعم المشاريع التنموية وتطوير الأيدي العاملة فى مختلف محافظات مصر وإيمانًا من الوزارة بأهمية دعم صغار الحرفيين لتسويق منتجاتهم التراثية من خلال فتح أسواق جديدة لهم.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على الإستمرار فى إقامة معارض " أيادي مصر " فى الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة للتعريف بما تتميز بها المحافظات من حرف يدوية وتراثية والمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب والمرأة فى جميع المحافظات.

وتفقدت الدكتورة منال عوض مع الدكتور طارق شوقي والدكتور محمود علام ووفد الجامعة للمعروضات الموجودة في معرض أيادي مصر حيث عرضت الأستاذة مريم سراج الدين المشرفة علي أيادي مصر بوزارة التنمية المحلية لمحتويات المعرض والذي يشمل مجموعة متميزة من أصحاب الحرف التراثية واليدوية بمحافظة الجيزة ( السجاد اليدوي – عبايات كرداسة – مشغولات نحاسية ومنتجات خشبية متميزة وخرف وأدوات تجميل وغيرها من المنتجات التى تتميز بها المحافظة ).

وأشادت وزيرة التنمية المحلية ووفد الجامعة الأمريكية بجودة المنتجات المعروضة ضمن معرض " أيادي مصر " والتي تتنوع في مختلف المنتجات.

وخلال تفقد د.منال عوض للمعرض مع وفد الجامعة الأمريكية، قدم العارضين الشكر لوزيرة التنمية المحلية علي جهود الوزارة في توفير المعارض الداخلية علي أرض مختلف المحافظات وكذا المعارض التي تشرف عليها مختلف الوزارات بالحكومة ، كما طلبوا من وزيرة التنمية المحلية دعمهم في زيادة المشاركة في المعارض الخارجية وكذا توفير فرص التصدير للخارج.

ومن جانبه قال عميد كلية التعليم المستمر معرض أيادي مصر، مبادرة متميزة والتي تدعم رواد الأعمال، وتعزز صناعة الحرف اليدوية، وتحافظ على التراث الثقافي الغني لمصر. يلعب هذا المشروع دورًا محوريًا في الحفاظ على الحرف التقليدية وإتاحة فرص أكبر للحرفيين للوصول إلى الأسواق.

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