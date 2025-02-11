الثلاثاء 11 فبراير 2025
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محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف طريق "أطفيح - الكريمات"

طريق ٢١ الكريمات
طريق ٢١ الكريمات
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تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، سير العمل في مشروع رصف طريق 21 أطفيح - الكريمات، الذي يمثل شريانًا حيويًا لحركة التنقل في المنطقة، ووقف على نسب الإنجاز المتحققة حتى الآن.
 

أهمية مشروع رصف طريق 21 أطفيح - الكريمات

وخلال تفقده للمشروع، شدد المحافظ على ضرورة تسريع وتيرة العمل، وأكد على أهمية الطريق في تسهيل حركة المرور وتخفيف العبء على المواطنين، ووجه تعليماته لرئيس مركز ومدينة أطفيح بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العمل.
 

كما أكد النجار على ضرورة التزام الشركات المنفذة بأعلى معايير الجودة والمواصفات الهندسية المعتمدة، لضمان تنفيذ المشروع على الوجه الأمثل، وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
 ويأتي هذا المشروع ضمن جهود محافظة الجيزة لتطوير البنية التحتية، وتحسين شبكة الطرق، بما يخدم التنمية الشاملة في المحافظة.
 

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