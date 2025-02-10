محافظ الشرقية: افتتاح جناح التوسع بمدرسة كفرعطا الله والسويدى للغات

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جناح التوسع الجديد بمدرسة كفر عطا الله للتعليم الأساسي التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية والمُقام على مساحة 1873 م2 ويتكون من 4 طوابق ويضم 12 فصل بتكلفة ماليه 5 مليون و551 ألف جنيه، وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.

وتفقد المحافظ الفصول المدرسية للصف الأول الابتدائي واستمع لشرح المعلمين في حصة متعددة التخصصات والتي تضمنت قيام مدرسة الفصل بإملاء إحدى الطالبات لجملتي ( أنا أحب مصر – تحيا مصر ) ليُشيد المحافظ بمدى إستيعاب التلاميذ وقدرتهم على الإملاء والهجاء والتقط معهم صورة تذكارية، بالإضافة إلى تشجيعهم على التفوق ليكونوا نماذج مشرفة نفخر بهم في المجتمع.

وصول المعلومات للطلاب بشكل مبسط

كما تفقد المحافظ غرفة مصادر المعرفة بالمدرسة وتعرف على الأدوات والأجهزة المستخدمة، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ عليها لضمان إستمراريتها لأطول فترة ممكنة لتساهم في وصول المعلومة بشكل مبسط للطلاب ومساعدتهم على سرعة الفهم والإستيعاب.

النتابعة المستمرة لاعضاء هيئة التدريس

أكد المحافظ على إدارة المدرسة بالمتابعة المستمرة لأعضاء هيئة التدريس وتقييم أدائهم داخل الفصول المدرسية للوقوف على مدى إستيعاب الطلاب للمواد الدراسية المقدمة لهم ولضمان وصول المعلومة للطالب بشكل سليم.

مدرسة السويدى بطحا المرج

وإنتقل محافظ الشرقية لإفتتاح مدرسة السويدي الرسمية للغات بطحا المرج التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية والمُقامة على مساحة 3810 م2 وتتكون من 4 طوابق وتضم 14 فصل بتكلفة ماليه 12 مليون و164 ألف جنيه، لتمثل صرحًا تعليميًا جديدًا يُساهم في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية داخل مركز ديرب نجم.

حرص المحافظة على تطوير المنظوكة التعليمية

ودون محافظ الشرقية كلمة في سجل زيارات المدرسة أعرب فيها عن سعادته بافتتاح هذا الصرح التعليمي الجديد، مؤكدًا حرص المحافظة على تطوير ورفع كفاءة المنظومة التعليمية داخل مدارس المحافظة.

تقثد المحافظ لملاعب المدرسة

وحرص المحافظ على تفقد ملعبي كرة القدم والكرة الطائرة بالمدرسة وتفقد فصول رياض الأطفال واستمع لنشيد ترحيب من أطفال الروضة وشهد عرضًا تعليميًا للأراجوز، والتقط صورًا تذكارية مع الأطفال حاملين علم مصر مؤكدًا على المعلمين باستمرار التنوع في طرق توصيل المعلومة للأطفال لتخريج أجيال قادرة على المشاركة في بناء وتنمية المجتمع.

المهندس احمد مرسي مدير عام الابنية التعليمية بالمحافظة

فيما اكد المهندس أحمد مرسي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الشرقية على الإهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بإنشاء المدارس الجديدة والتوسع في المدارس الحالية وتجهيزها بالقرى الأكثر إحتياجًا ومراعاة الإسلوب الهندسي المميز والشكل الجمالي في الإنشاء والتنسيق مع كل الهيئات والجهات المانحة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة والإنتهاء من جميع أعمال الصيانة للمدارس بمختلف القرى والمراكز والمدن لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة.

المشاركون فى الاقتتاح

وشارك في الإفتتاح النائب طلعت السويدي عضو مجلس النواب ومحمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد مرسي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، وصلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم وأهالي القرية

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