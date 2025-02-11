محافظ الشرقية يفتتح معرضي أهلا رمضان في ههيا والإبراهيمية

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية معرض أهلا رمضان بمدينة ههيا، والمقام بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والتجارة الداخلية ورئاسة مركز ههيا بأرض السنترال القديم علي مساحة 500م لتوفير جميع احتياجات الأسر من السلع الغذائية الأساسية وياميش رمضان بأسعار مخفضة.بمحافظة الشرقية .

أجنحة المعرض 15 باكية

تفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض والذي يضم 15 باكية تحتوي علي جميع السلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطن في حياته اليومية من لحوم، وزيوت، سكر، أرز، مكرونة، خضروات، فاكهة، منتجات ألبان، وسلع تموينية متنوعة، بالإضافة إلى ياميش رمضان بمختلف أنواعه، بما في ذلك التمر، والمكسرات، والزبيب، والقراصيا، وجوز الهند، وجميعها متوفرة بأسعار مخفضة تناسب جميع فئات المجتمع.

حضور رجال الدين الإسلامى والمسيحى

وخلال جولته داخل المعرض قرر محافظ الشرقية تخفيض أسعار بعض أنواع السلع والخضروات كالزيت والطماطم والبلح، وذلك تيسيرًا علي المواطنين بالاضافة إلى مصافحة رجال الدين الإسلامي والمسيحي المتواجدين بالمعرض والذين أعربوا عن سعادتهم بافتتاح المعرض مؤكدين أن هذه المعارض تسهم بشكل مباشر في تحقيق التوازن في الأسواق وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، لا سيما في ظل إرتفاع الأسعار بالأسواق الحرة.

معرض مدينة الإبراهيمية

كما توجه محافظ الشرقية لافتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة الابراهيمية والمقام أمام مركز شباب الإبراهيمية على مساحة 310 م ويضم 10 باكيات تحتوي علي كافة السلع والمواد الغذائية وياميش رمضان بالإضافة الي اللحوم والفواكه والخضروات بمختلف أنواعها بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 30 %.

تعاون كبار التجار

أشاد المحافظ بتعاون كبار التجار وعرض منتجاتهم بأسعار مخفضة أمام المواطنين مؤكدًا على ضرورة استمرار تزويد المعارض بكافة المستلزمات والسلع الغذائية اللازمة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

فحص طلبات المواطنين طبقا للقانون

تفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض والتقي المواطنين الذين أعربوا عن رضاهم عن الأسعار وجودة المنتجات المعروضة، كما استمع إلى مطالبهم موجهًا رئيس المركز بفحصها فورا وتلبيتها في إطار الإمكانيات المتاحة وطبقا للقانون.

الالتزام بالتخفيضات المحددة

وأشار المحافظ إلي أن الأجهزة التنفيذية تتابع الأسعار يوميًا لضمان الالتزام بالتخفيضات المحددة ومنع أية محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار، لافتًا إلى تواجد لجنة من مديرية الطب البيطري بمعارض أهلا رمضان لمراقبة جودة المنتجات والتأكد من توافر جميع السلع بكميات كافية حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

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