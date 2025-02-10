محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلًا رمضان لبيع السلع بأسعار مخفضة

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية معرض " أهلًا رمضان" لبيع السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين وكبار التجار تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك أمام مدرسة السويدي الرسمية للغات بمدينة ديرب نجم.

تفقد أقسام المعرض

تفقد المحافظ أقسام المعرض والمُقام على مساحة 900 م ويضم 14 باكية تحتوي على كافة المواد الغذائية والسلع الأساسية وياميش رمضان، بالإضافة إلى اللحوم الطازجة ومصنعات اللحوم والفاكهة والخضروات أسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق.

جودة السلغ وانخفاض سعرها

اطمأن المحافظ على توافر جميع أنواع السلع وجودتها وانخفاض أسعارها عن السوق بنسب تتراوح ما بين 25 إلى 30 % والتقى بالمواطنين، واطمأن منهم على أسعار السلع المعروضة،مشددًا على ضرورة تزويد المعرض بكميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة والألبان وياميش رمضان لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.

شنطة رمضان 165 جنيها

وخلال جولته التفقدية بالمعرض تعرف المحافظ على محتويات شنطة رمضان والتي تقدم للمواطنين بسعر 165 جنيها، وتضم ( سكر - أرز - عدس - مكرونة - فول - شاي - ملح - جبن - صلصة)، مشيدًا بسعر وجوده المنتجات المعروضة.

الإقبال المتزايد من ابناء المحافظة

ونتيجه للإقبال المتزايد من أبناء المحافظة على المعرض لشراء إحتياجات الشهر الفضيل.. قرر محافظ الشرقية خفض أسعار بعض السلع والمواد الغذائية كـ ( شيكارة الأرز وزن 5 كجم من 140 جنيه إلى 125 جنيها، وكذلك اللحوم الطازجه من 340 جنيه إلى 320 جنيها) تيسيرًا على المواطنين.

كافة السلع الضرورية

أعرب المواطنون عن سعادتهم لإقامة مثل هذه المعارض والتي تحرص المحافظة دائمًا على إقامتها لتوفير كافة السلع الأساسية والضرورية واحتياجات المواطنين من مواد غذائية ولحوم وفواكه وخضروات وبقوليات بأسعار أقل من السوق تتناسب مع محدودي الدخل.

استجابة التجار العارضين لخفض الاسعار

أشاد المحافظ بالتعاون الجاد مع التجار والعارضين واستجابتهم لخفض الأسعار وإلتزامهم بالأسعار الإسترشادية علي السلع قبل وبعد الخصم والتي تقل عن المحال التجاريه الخارجية بنسبة تصل إلى 30 %.

المعارض ستقام بجميع المراكز

وأضاف المحافظ أن معارض " أهلا رمضان " سوف تقام بجميع مراكز ومدن المحافظة تزامنًا مع قرب حلول الشهر الفضيل وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن نظيرتها بالخارج تيسيرًا على المواطنين ومحاربة إرتفاع الأسعار.

مشاركة وكيل وزارة التموين فى الافتتاح

شارك في الافتتاح المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والأستاذ صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم والنائب طلعت السويدي عضو مجلس النواب وأهالي المدينة.

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