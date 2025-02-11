محافظ الشرقية يتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمدينة الإبراهيمية

توجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمتفرعات شارع سليمان جاد والجاري تنفيذها على مساحة 10 آلاف متر مسطح بمدينة الابراهيمية محافظة الشرقية.

تكلفة الانترلوك فى الابراهيمية 3,5 مليون جنية

وذلك بتكلفة 3 مليون و500 ألف جنيه، والتي تأتي تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

اجمالى الانترلوك عشرة الالف متر

وقال يسري راشد رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية أنه جاري الإنتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع المتفرعة من شارع سليمان جاد بإجمالي 10000 متر ومتوسط عرض 5 وبتكلفة 3 مليون و500 ألف جنيه.

تقديم افضل الخدمات

وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2025 ولإعادة الوجة الجمالي والحضاري لها وتقديم افضل الخدمات لقاطنيها.

غرف لتصريف الأمطار

وأضاف رئيس مركز الإبراهيمية أنه جاري الإنتهاء من تركيب إنترلوك سمك 8 سم بعد أن تم وضع طبقة سن وقطع الفيرما بسمك 15 سم عقب الدمج ثم طبقة رمل بسمك 5 سم، وإنشاء غرف تصريف لمياه الأمطار، وجاري تكثيف ورديات العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد.

استمرار متابعة الشركة المنفذة

أكد المحافظ على رئيس مركز ومدينة الابراهيمية باستمرار متابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وتهيئة الأجواء المناسبة أمامها لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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