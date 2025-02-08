محافظ الشرقية يشهد الحفل السنوي لجمعية صناع الحياة بجامعة الزقازيق

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم الحفل السنوي لجمعية صناع الحياة لتنمية المجتمع، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبري بجامعة الزقازيق في حضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، واللواء محسن النعماني رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة مصر والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة،

الحضور مع محافظ الشرقية

وذلك بالاضافة الى أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتورة عايدة عطية مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية وأحمد موسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الحياه مصر وسيف ثروت رئيس مجلس إدارة جمعية صناع الحياه بالشرقية وممثلين عن الأوقاف والكنيسة والمتطوعين من شباب وفتيات المحافظة.

عرض إنجازات الحمعية خلال 2024

بدأت فعاليات الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبة عرض انجازات الجمعية خلال عام 2024 تحت عنوان بطل فارق وإستعراض دور المتطوعين في مد يد العون للأسر الأكتر إحتياجًا ثم الإعلان عن إنطلاق حملة رمضان 2025 والمقامة تحت رعاية محافظ الشرقية لتقديم الخدمات لـ 100 ألف مستفيد على مدار شهر رمضان بمنحهم كراتين مواد غذائية وسلات وخدمات صحية اغاثية بجانب اطلاق شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية إلى أهل غزة.

مفهوم المشاركة المجتمعية

ألقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية كلمة أعرب فيها عن سعادته للمشاركة في الحفل السنوي لجمعية صناع الحياة لتنمية المجتمع لتعزيز قيم العمل التطوعي وترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية مؤكدًا أن العمل الأهلي يٌعد ركيزة أساسية في عملية البناء والتطوير التي تشهدها الدولة المصرية ويعبر عن ضمير المجتمع تجاه البسطاء والفئات الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا

تغيير شكل الحياة للأفضل

ثمن محافظ الشرقية الدور الحيوي والهام لجمعية صناع الحياة لتنمية المجتمع والقائمين عليها والمتطوعين من شباب وفتيات المحافظة وبعملهم الدؤوب للوصول إلى المستحقين ومد يد العون لهم وتغيير شكل حياتهم إلى الأفضل

المحافظة لا تدخر جهدا لتقديم اوجه الدعم

أكد المحافظ أن محافظة الشرقية بأجهزتها التنفيذية لاتدخر جهدا في تقديم أوجه الدعم والمساندة لجميع الأسر الأولى بالرعاية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة

إرسال برقية اعتزاز وتقدير للرئيس

كما حرص المحافظ علي إرسال برقية إعتزاز وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحرصة الدائم والمستمر علي الإهتمام بالإنسان وتوفير كافة احتياجاته ليحيا حياه كريمة وقال المحافظ" من أرض الشرقية نجدد عهدنا لفخامته بمواصلة العمل والبناء وبذل الجهد لتحقيق حياه أفضل للمواطنين".

رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة

ومن جانبه قدم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياه مصر الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية لحرصه علي المشاركة في الحفل السنوي لجمعية صناع الحياه مؤكدا استمرار العمل جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم كافة أوجة الدعم والرعاية الاجتماعية اللازمة لهم.

الاهتمام بدعم الإنسان

وأضاف رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياه أن الدولة المصرية حريصة علي الإهتمام بدعم الإنسان وخاصة بعد ان أعلن رئيس الجمهورية أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني مؤكدًا أن المتطوعين هم أساس نجاح العمل الأهلي فقد بلغ عدد المتطوعين بالمؤسسة حتي الآن 22 ألف متطوع

التكامل بين مؤسسات الدولة

وقال نستهدف الوصول الي 30 ألف متطوع نهاية هذا العام ف قائلًا أن الرهان علي الشباب المصري هو الرهان الصحيح ومؤكدًا أن التكامل بين مؤسسات الدولة هو الخيار الصحيح لمواجهة كافة أشكال التحديات التي تواجه البلاد.

درع تذكاري لمحافظ الشرقية

حرص مجلس ادارة جمعية صناع الحياه بالشرقية على إهداء محافظ الشرقية درعًا تذكاريًا تقديرا لدعمه الدائم والمستمر للعمل الأهلي بالمحافظة ولمجهوداته الملموسة علي أرض الواقع في الإرتقاء بمستوي الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

تكريم الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة

وفي نهاية الإحتفالية تم تكريم رئيس جامعة الزقازيق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياه مصر ووكلاء وزارات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم والأوقاف والأزهر والكنيسة والمجلس القومي للمرأة ومسئولي مؤسسة صناع الحياه مصر تقديرًا لدور كل منهم في التعاون والتنسيق مع الجمعية للقيام بدورها التنموي والأهلي لتقديم أوجه الرعاية للفئات المستحقة

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