الأحد 09 فبراير 2025
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محافظات

إزالة 19 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

إزالة 19 حالة تعد
إزالة 19 حالة تعد بالبناء بالمراكز، فيتو

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إنطلاق المرحلة الأولى من الموجه الـ 25، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها بمحافظة الشرقية.

محافظ الشرقية يشدد على عدم التهاون في إزالة المباني المخالفة

التنسيق مع الاجهزة الامنية وقطع المرافق 

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت الأعمال عن.إزالة 2 حالة تعدي على مساحة 183 مترا بمركز الزقازيق وإزالة 2 حالة تعد على مساحة 433 متر مبان وحالة تعد زراعي بمساحة قيراط وسهم بمركز ومدينة أولاد صقر بالإضافة إلى إزالة حالة تعدي على مساحة 65 مترا بمركز ومدينة منيا القمح.

إزالة 6 حالات تعد 

كما تم إزالة حالة تعد زراعي على مساحة قيراط بمركز ومدينة ديرب نجم وإزالة 5 حالات تعد على مساحة 1296 مترا بمركز ومدينة بلبيس.

إزالة 13 حالة تعدى بالبناء

بالإضافة إلى إزالة 3 حالات تعدي على مساحة 2800 متر مباني، و4 حالات تعد على مساحة 9 فدان و6 قراريط بمركز ومدينة الحسينية حيث بلغ  إجمالي عدد الإزالات إلى  13 حالة تعد بمساحة 4777 مترا و6 حالات تعد على مساحة 9 أفدنة و8 قراريط  وسهم بالشرقية. 

إزالة 11 حالة تعدي بالبناء المخالف على أملاك الدولة بمحافظة الشرقية

تطبيق القانون على المعتدين 

أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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توجيهات رئيس الجمهورية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية أملاد الدولة الارض الزراعية محافظة الشرقية المرحلة الاولي الموجة 15 للازالات

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