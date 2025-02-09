إزالة 19 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إنطلاق المرحلة الأولى من الموجه الـ 25، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها بمحافظة الشرقية.

التنسيق مع الاجهزة الامنية وقطع المرافق

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت الأعمال عن.إزالة 2 حالة تعدي على مساحة 183 مترا بمركز الزقازيق وإزالة 2 حالة تعد على مساحة 433 متر مبان وحالة تعد زراعي بمساحة قيراط وسهم بمركز ومدينة أولاد صقر بالإضافة إلى إزالة حالة تعدي على مساحة 65 مترا بمركز ومدينة منيا القمح.

إزالة 6 حالات تعد

كما تم إزالة حالة تعد زراعي على مساحة قيراط بمركز ومدينة ديرب نجم وإزالة 5 حالات تعد على مساحة 1296 مترا بمركز ومدينة بلبيس.

إزالة 13 حالة تعدى بالبناء

بالإضافة إلى إزالة 3 حالات تعدي على مساحة 2800 متر مباني، و4 حالات تعد على مساحة 9 فدان و6 قراريط بمركز ومدينة الحسينية حيث بلغ إجمالي عدد الإزالات إلى 13 حالة تعد بمساحة 4777 مترا و6 حالات تعد على مساحة 9 أفدنة و8 قراريط وسهم بالشرقية.

تطبيق القانون على المعتدين

أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.