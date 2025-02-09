محافظ الشرقية يشارك في احتفالات العيد القومي الـ 775 للدقهلية

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الاحتفالية التي أقامتها محافظة الدقهلية بمناسبة العيد القومي ال 755 للمحافظة وذلك بقاعة احتفالات جامعة المنصورة.

محافظ الشرقية يشهد احتفالات الدقهلية يعيدها القومى رقم 775-فيتو

المحافظون الذين شاركوا الدقهلية عيدها القومى

وذلك بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور أحمد شعراوي محافظ الدقهلية الأسبق، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة والدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، واللواء محمد صلاح السكرتير العام لمحافظة الدقهلية.

محافظ الشرقية يشهد احتفالات الدقهلية بعيدها القومي رقم 775-فيتو

أعضاء مجلس النواب والقيادات العسكرية والتنفيذية

بالاضافة الى اللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد لمحافظة الدقهلية والعميد الهيثم عواد المستشار العسكري لمحافظة الدقهلية،وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية بمحافظة الدقهلية

محافظ الشرقية يشهد احتفالات الدقهلية بعيدها القومي رقم 775-فيتو

تقديم عروضا فنية عقب السلام الجمهوري

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبها تقديم عروضًا فنية وأنشطة وفعاليات سلطت الضوء على تاريخ وإنجازات المحافظة نالت جميعها استحسان الحضور.

محافظ الشرقية يشهد احتفالات الدقهلية بعيدها القومي رقم 775-فيتو

محافظ الشرقية يعرب عن سعادته وتقديره للدعوة الكريمة

أعرب محافظ الشرقية عن سعادته البالغة لحفاوة واستقبال محافظ الدقهلية، وتقديره للدعوة الكريمة للمشاركة في احتفالات الدقهلية بالعيد القومي الـ 775 للمحافظة والذي يعد يومًا بارزًا في تاريخ الدقهلية ومصر، لما حققه شعبها من نصر كبير يسطر بأحرف من نور في سجل التاريخ.

محافظ الشرقية يشهد احتفالات الدقهلية بعيدها القومي رقم 775-فيتو

تحقيق انتصار تاريخي في 8 فبراير عام 1250م

حيث قام أجدادنا في يوم ٨ فبراير عام ١٢٥٠ بتحقيق انتصار تاريخي، على قوات الغزو الأوروبي بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا، وأسره في دار ابن لقمان بالمنصورة، ليظل هذا اليوم محفورا في تاريخ نضال مصر ونضال وبسالة أهالي الدقهلية.

محافظ الشرقية يشهد احتفالات الدقهلية يعيدها القومى رقم 775-فيتو

جهود المحافظ الملموسة

ثمن محافظ الشرقية جهود محافظ الدقهلية الملموسة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية المقدمة لأبناء محافظته داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

محافظ الشرقية يشهد احتفالات الدقهلية يعيدها القومى رقم 775-فيتو

تقديم التهنئة لمحافظ الدقهلية

وفي نهاية الاحتفالية حرص محافظ الشرقية على تقديم خالص التهنئة للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وقيادات وأبناء محافظة الدقهلية بمناسبة العيد القومي لمحافظتهم، مؤكدًا علي ضرورة الإستفادة من هذه المناسبات الوطنية لشحذ الهمم والوقوف صفا واحدًا خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد ومواجهة التحديات وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

محافظ الشرقية يشهد احتفالات الدقهلية يعيدها القومى رقم 775-فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.