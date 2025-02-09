نائب المحافظ: برلمان الطفل بالشرقية منصة لصقل المواهب وإعداد قادة المستقبل

أكدت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية أهمية إكتشاف ورعاية الأطفال الموهوبين وتقديم كافة أنواع الدعم لهم ومشاركتهم في البرلمان مشيرة إلى أهمية منتدى وبرلمان الطفل لصنع كوادر وقيادات مؤهلة لتولي المناصب القيادية في الدولة المصرية جاء ذلك اثناء حضورها برلمان ومنتدى الاطفال اليوم بالمنطقة الازهرية

مدير وحدة حماية الطفل بالشرقية

ومن جانبها أشارت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل إلى قيام الوحدة بتنفيذ فعالية للأطفال المشاركين بمنتدى الطفل المصري باستضافة قاعة المحاضرات بالمنطقة الأزهرية بالشرقية وذلك إستمرارًا لأنشطة اللجنة المحلية ودعمًا لحق مشاركة الطفل، برئاسة المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ ، بحضور السيد الدكتور السيد الجنيدي مدير المنطقه الأزهرية

القاء كلمة مدير المنطقة الازهرية

شهدت الفعالية قيام مدير المنطقة الأزهرية بإلقاء كلمة أشار فيها إلي دور الأزهر الشريف وريادته وأهميته عبر العصور، كذلك دور الدولة المصرية في تشجيع وتعليم الشباب والأطفال أهمية حب الوطن والإنتماء له والبذل والعطاء من أجل رفعته والنهوض به.

دور الاطفال فى المجتمع

موضحًا أهمية دور الأطفال في المجتمع و ضرورة الإهتمام بالتنشئة السليمة لهم لجعلهم رجال صالحين لبلدهم ولمجتمعهم باعتبارهم رجال المستقبل وقياداته.

ورشة عمل بعنوان القائد الصغير

أوضحت مديرية الوحدة العامة لحماية الطفل أنه خلال الفعالية تم عمل ورشة عمل بعنوان " القائد الصغير" للأطفال المشاركين في المنتدى من قبل الدكتورة دعاء عزت عضو اللجنة المحلية الممثلة للأزهر الشريف

التعريف بمفهوم الثقة فى النفس

حيث تم تعريفهم بمفهوم الثقة بالنفس وتنمية الذات وكيفية الوصول لها، كما تم عمل مسابقات دينية وثقافية وتقديم شهادات للأطفال الحاضرين بالورشة وتقديم هدايا عينية لجميع الأطفال المشاركين في الفعالية

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