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محافظ الشرقية يشدد على عدم التهاون في إزالة المباني المخالفة

محافظ الشرقية يشدد
محافظ الشرقية يشدد على عدم التهاون في إزالة المباني المخالفة

أمر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة علي الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع.

إزالة 11 حالة تعدي بالبناء المخالف على أملاك الدولة بمحافظة الشرقية

 

وتنفيذا لذلك تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق برئاسة  شعبان أبو الفتوح رئيس المركز وبإشراف محمد مصطفى نائب رئيس المركز من التصدي الفوري لحالة بناء مخالف وفك الشدة الخشبية لسقف مخالف بشارع متفرع من شارع طلبة عويضة بالزقازيق، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوجود أعمال بناء مخالفة  بأحد العقارات بشارع متفرع من شارع طلبة عويضة.

 

وعلى الفور توجهت الأجهزة التنفيذية إلى موقع البناء المخالف، وتبين بعد المعاينة أن المخالفة تتمثل في بناء سقف مخالف بدون ترخيص، حيث تم فك الشدة الخشبية وإيقاف أعمال البناء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة.

 

كما قام المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة أبوحماد برفقة  خالد دومة نائب رئيس المركز بشن حملات لإزالة التعديات المخالفة بـالوحدة المحلية بطويحر وأسفرت عن إزالة سور بالطوب الدبش بطول 20 متر كما تم إزالة أعمدة خرسانية على مساحة 15 متر مخالفة شروط ترخيص مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

كما قام إيهاب خاطر رئيس مدينة القرين بتنفيذ إزالة فورية لسور بمنطقة الزوارعة بالقرين على مساحة 60 مترا داخل الحيز العمراني لما تسببه من خطر على حياة وأرواح المواطنين، وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية.

إزالة 11 حالة تعدٍ بالبناء على أراض زراعية في الشرقية

التصدي لأي بناء مخالف 

ناشد محافظ الشرقية المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات البنائية، والحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء في أي أعمال بناء، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تتوانى في التصدي لأي مخالفات للبناء حفاظًا على سلامة المواطنين.

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية رؤساء المراكز المدن والاحياء الوحدة المحلية بطويحر عدم التهاون فى تنفيذ الاازالة تعديات مخالفة فرض سيادة القانون

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