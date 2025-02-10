محافظ الشرقية يتفقد المشروعات الخدمية بديرب نجم ويشيد بدور المجتمع المدني

اختتم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية زيارته لـمركز ومدينة ديرب نجم بمتابعة أعمال الإنشاء الجارية بمستشفى السويدي بقرية طحا المرج، والمُقامة على مساحة 1000 م2، وبتكلفة تقديرية 300 مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني بمحافظة الشرقية،

الحضور فى الافتتاح بديرب

جاء ذلك في حضور النائب طلعت السويدي عضو مجلس النواب، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، ومحمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمهندس أحمد مرسي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، والأستاذ صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم.

شرح تفصيلى عن مكونات المستشفى

استمع محافظ الشرقية لشرح تفصيلي من الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة عن مكونات المستشفى، وتمت الإشارة إلى أن المستشفى مُقام على مساحة 1000 متر مسطح و مبني المستشفى على مساحة 650 مترا ومكون من 3 طوابق بقوة 78 سريرا

25 وحدة غسيل كلوى

الطابق الأول به قسم الاستقبال والطوارئ والأشعة والصيدلية، والطابق الثاني به قسم الغسيل الكلوي بقوة 25 وحدة غسيل كلوي وتعمل حاليًا بكامل طاقتها وغرف مرضى بقوة 25 سريرا وقسمي المعامل وبنك الدم، والطابق الثالث به 3 غرف لإجراء العمليات الجراحية و13 سرير عناية مركزة و10 حضانات للأطفال المبتسرين.

المستشفى مكون من أربع طوابق

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن المبنى الإداري مُقام على مساحة 350 مترا ومكون من أربعة طوابق الطابق الأول للخدمات ومولدات الكهرباء ، والطابق الثاني به مجمع عيادات خارجية لتقديم خدمات (الأسنان – الأنف والأذن – الأمراض الصدرية – القلب – الرمد)،

مخازن وسكن للعاملين

والطابق الثالث يضم مكاتب إدارية ، والطابق الرابع يضم مخازن وسكن للعاملين، وبلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع 95 % وجاري توريد المهمات والأجهزة الطبية تمهيدًا لإفتتاح المستشفى وتشغيلها لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي والمترددين عليها.

تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة

أشاد المحافظ بمجهودات منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للقطاع الطبي بالمحافظة بما ينعكس على الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى

الهيئات الحكومية والأهلية

لافتًا إلى أن تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة والمجتمع المدني تُساهم في توفير الأجهزة الطبية وتطوير الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

تنفيذ أعمال تبطين وتأهيل الترع

شهدت زيارة محافظ الشرقية لمركز ديرب نجم تفقد أعمال إنشاء حائط ساند لمصرف البوها بطول 640م وبتكلفة 12 مليون و900 ألف جنيه، والذي يأتي في إطار ما تشهده المحافظة من تنفيذ لأعمال تبطين وتأهيل للترع والمصارف المائية.

شرح تفصيلي عن تنفيذ الحائط الساند

استمع المحافظ لشرح تفصيلي من صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم عن تنفيذ الحائط الساند وتمت الإشاره إلى أن تنفيذ المشروع بدأ نهاية شهر أكتوبر 2024 بطول 640 متر وبتكلفة 12 مليون و900 ألف جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 520م ومتبقي 120م بنسبة تنفيذ بلغت 95 % ومن المقرر نهو الأعمال منتصف يونية 2025، وذلك لحماية الجسر من الانهيار وتوسعة الطريق ولإعادة المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

تذليل كافة العقبات التى تمثل حائلا للاستكمال

شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بالمتابعة المستمرة للشركة المنفذة للمشروع وتذليل كل العقبات التي تقف حائلًا أمام استكمال الأعمال بالمشروع وذلك حتى يتم الانتهاء منه ودخوله الخدمة طبقًا للجدول الزمني المحدد.

مواصلة المحافظ جولاته لمراكز وقرى المحافظة

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته لقري ومراكز ومدن المحافظة للوقوف على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وإلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد للانتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة علي أبناء المحافظة.

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