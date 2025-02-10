ما هي الدهون الصحية، ومتى تسبب أمراض القلب وتصلب الشرايين؟

توجد عدة أنواع من الدهون الغذائية، وبعض الدهون أكثر صحة من غيرها.

وتعد الدهون هي مغذيات كبرى مهمة، وهي ضرورية للعديد من وظائف الجسم، والدهون هي أيضًا مصدر للطاقة، وهي تحمي الهيكل العظمي والأعصاب، والدهون تجعل من الممكن أيضًا للمغذيات الأخرى القيام بوظائفها.

ومع ذلك، ليست كل الدهون الغذائية مفيدة على قدم المساواة، حيث يمكن أن ترفع الدهون المشبعة والمتحولة مستويات الكوليسترول وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

الدهون غير المشبعة تدعم الصحة وقد تكون أحادية غير مشبعة أو متعددة غير مشبعة،

وتحتوي اللحوم ومنتجات الألبان والوجبات الخفيفة والمخبوزات على دهون مشبعة ومتحولة، بينما تشمل بعض مصادر الدهون غير المشبعة - الصحية - المكسرات والزيوت والبذور والأفوكادو، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

ما هي الدهون؟

تصنف الدهون بطرق مختلفة، اعتمادًا على خصائصها:

الدهون أو الأحماض الدهنية: يمكن أن تشير هذه المصطلحات إلى أي نوع من الدهون، ولكن "الدهون" تصف عادةً تلك التي تكون صلبة في درجة حرارة الغرفة.

الليبيدات: يمكن أن تشير إلى أي نوع، بغض النظر عما إذا كان سائلًا أو صلبًا.

الزيوت: يمكن أن تصف أي دهون تكون سائلة في درجة حرارة الغرفة.

الدهون الحيوانية: من بينها الزبدة والقشدة والدهون الموجودة في اللحوم.

الدهون النباتية: من بينها الدهون الموجودة في الزيتون والأفوكادو، وكذلك زيت الزيتون والفول السوداني وبذور الكتان والذرة.

الدهون جزء مهم من النظام الغذائي للإنسان والعديد من الحيوانات الأخرى، ويخزن الجسم الدهون للحماية والدفء والطاقة.

بغض النظر عن النوع، تحتوي جميع الدهون على نفس عدد السعرات الحرارية - 9 سعرات حرارية لكل جرام - مقارنة بالكربوهيدرات والبروتينات الأقل كثافة في الطاقة، بحوالي 4 سعرات حرارية لكل جرام.

تؤثر أنواع الدهون المختلفة على الصحة بطرق مختلفة، وخاصة صحة الدم والقلب.

الدهون المشبعة

الدهون المشبعة تكون صلبة في درجة حرارة الغرفة، ويطلق عليها أحيانًا اسم الدهون الصلبة، والبنية الكربونية الأساسية لهذه الأحماض الدهنية "مشبعة" بذرات الهيدروجين.

قد تزيد الدهون المشبعة من المخاطر الصحية إذا تناول الشخص الكثير منها لفترة طويلة.

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة في النهاية إلى رفع مستويات الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL) في الجسم، وهذا بدوره يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

توصي جمعية القلب الأمريكية (AHA) بأن لا يتناول الأشخاص أكثر من 13 جرامًا من الدهون المشبعة يوميًا.

تتضمن بعض مصادر الدهون المشبعة ما يلي:

اللحوم الحيوانية ومنتجات اللحوم

منتجات الألبان، باستثناء تلك الخالية من الدهون

الأطعمة المصنعة، بما في ذلك المخبوزات والوجبات الخفيفة والبطاطس المقلية

بعض الزيوت النباتية، بما في ذلك زيت جوز الهند وزيت النخيل وزبدة الكاكاو

تشير الأبحاث إلى أنه ليس من الصحي استبدال الدهون المشبعة في النظام الغذائي بالكربوهيدرات المكررة أو السكر، والتي هي أيضًا سيئة للصحة.

بدلًا من ذلك، يجب على الشخص استبدال مصادر الدهون المشبعة بأطعمة أكثر صحة، مثل المكسرات والبذور والأفوكادو والفاصوليا والحبوب الكاملة والخضروات.

الدهون غير المشبعة

الدهون غير المشبعة سائلة في درجة حرارة الغرفة، وهي مشتقة في الغالب من الزيوت النباتية، ويعتبرها المتخصصون في الرعاية الصحية دهونًا "جيدة".

النوعان الرئيسيان من الدهون غير المشبعة هما:

الدهون الأحادية غير المشبعة

جزيئات الدهون الأحادية غير المشبعة ليست مشبعة بذرات الهيدروجين - كل جزيء دهني مرتبط بذرة هيدروجين واحدة.

قد تعمل الدهون الأحادية غير المشبعة على خفض مستويات الكوليسترول السيئ، والحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول الجيد عالي الكثافة.

ومع ذلك، فإن مجرد إضافة الدهون الأحادية غير المشبعة إلى النظام الغذائي لن يكون له هذا التأثير، ما لم يقلل الشخص أيضًا من تناوله للدهون المشبعة.

يذكر العديد من المتخصصين في مجال الصحة أن النظام الغذائي الغني بالدهون الأحادية غير المشبعة قد يقلل أيضًا من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب، ويحتوي النظام الغذائي المتوسطي، الذي تشير الأبحاث إلى أنه قد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، على الكثير من الدهون الأحادية غير المشبعة.

تشمل مصادر الدهون الأحادية غير المشبعة:

الزيتون وزيت الزيتون

المكسرات وزبدة المكسرات

الأفوكادو

الدهون المتعددة غير المشبعة

عدد من المساحات حول كل جزيء من الدهون المتعددة غير المشبعة ليست مشبعة بذرات الهيدروجين.

يذكر خبراء التغذية أن الدهون المتعددة غير المشبعة مفيدة للصحة، وخاصة تلك الموجودة في الأسماك والطحالب، والمعروفة باسم أحماض أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة.

وتساعد أحماض أوميجا 3 في الحفاظ على صحة القلب، وتقليل الدهون الثلاثية في الدم، وتحسين صحة الدماغ والمفاصل والعين.

قد تحمي أحماض أوميجا 3 الدهنية من أمراض القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وربما الالتهابات.

النوع الآخر من الدهون غير المشبعة هو أحماض أوميجا 6 الدهنية، وتوجد هذه في الغالب في الزيوت النباتية والأطعمة المصنعة.

الإفراط في تناول أوميجا 6، وهو أمر شائع، والذي يؤدي إلى زيادة الالتهاب.

مصادر الدهون غير المشبعة تشمل:

الأسماك الزيتية، مثل السردين والماكريل والسلمون المرقط والسلمون والرنجة

زيت القرطم وبذور العنب وفول الصويا وعباد الشمس

المكسرات والبذور والبيض المرعى

مصادر التغذية

الدهون المتحولة

يتم تصنيع الدهون المتحولة، وهي نتاج عملية تضيف الهيدروجين إلى الزيوت النباتية السائلة لجعلها أكثر صلابة، اسم آخر للدهون المتحولة هو الزيوت المهدرجة جزئيًا.

الدهون المتحولة ليست ضرورية، ولها آثار صحية ضارة.

ترفع الدهون المتحولة مستويات الكوليسترول الضار وتخفض مستويات الكوليسترول الجيد، وهذا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع 2.

تقدر منظمة الصحة العالمية أن الدهون المتحولة مرتبطة بـ 500000 حالة وفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية كل عام.

أصبحت الدهون المتحولة شائعة عندما وجدت شركات الأغذية أنها سهلة الاستخدام ورخيصة الإنتاج، كما أن لها عمر تخزين طويل ويمكن أن تعطي الطعام طعمًا لطيفًا.

نظرًا لأنه يمكن استخدام الدهون المتحولة في المقالي التجارية عدة مرات، فقد أصبحت شائعة في سلاسل الوجبات السريعة والمطاعم الأخرى.

يمكن أن تشمل مصادر الدهون المتحولة:

الأطعمة المقلية، مثل البطاطس المقلية

الكعك المحلى والفطائر والمعجنات والبسكويت وغيرها من السلع المخبوزة

عجينة البيتزا والبسكويت والمقرمشات

السمن النباتي والزبدة

الأطعمة المعبأة

الأطعمة السريعة

إذا كانت أي قائمة مكونات على عبوات الطعام تتضمن "زيوت مهدرجة جزئيًا"، فهذا يعني أن المنتج يحتوي على دهون متحولة.

تنصح جمعية القلب الأمريكية بأن استهلاك الدهون المتحولة لا ينبغي أن يتجاوز 5 - 6٪ من إجمالي السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص، ومع ذلك، فإن استهلاك أي كمية من هذه الدهون يزيد من المخاطر الصحية.

ما هي كمية الدهون التي يمكن تضمينها في النظام الغذائية؟

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لتجنب زيادة الوزن غير الصحية:

يجب أن يكون إجمالي تناول الدهون أقل من 30% من إجمالي السعرات الحرارية

يجب أن يكون تناول الدهون المشبعة أقل من 10% من إجمالي السعرات الحرارية

يجب أن يكون تناول الدهون المتحولة أقل من 1% من إجمالي السعرات الحرارية

يوصي المتخصصون في مجال الصحة باستبدال الدهون المشبعة والدهون المتحولة بالدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة، وبشكل عام، يجب أن يكون النظام الغذائي مناسبًا من الناحية الغذائية ويحتوي على سعرات حرارية كافية للحفاظ على وزن صحي.

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