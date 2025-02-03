النظام الغذائي المثالي لمرضى الانسداد الرئوي المزمن

الحفاظ على وزن صحي هو عنصر أساسي في رحلة إدارة مرض الانسداد الرئوي المزمن، لذلك يكون الهدف من اتباع نظام غذائي صحي للمرضي هو تحسين الصحة وليس علاج الحالة.

لا يوجد نظام غذائي لمرض الانسداد الرئوي المزمن من شأنه أن يجعل الحالة تختفي، ولكن النظام الغذائي المناسب يمكن أن يساعد في محاربة المرض والحفاظ على القوة وتقليل خطر الإصابة بأمراض أخرى يمكن أن تسبب مضاعفات.

مرض الانسداد الرئوي المزمن والنظام الغذائي

يمكن أن يكون لـمرض الانسداد الرئوي المزمن تأثير كبير على الوزن، والعكس صحيح، حيث يمكن أن يحدث الوزن فرقًا كبيرًا في تأثير مرض الانسداد الرئوي المزمن على الحياة، لذا، فإن ما يأكله الشخص يمكن أن يؤثر على كيفية تأثير الحالة عليه، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

يمكن أن يكون الأشخاص المصابون بمرض الانسداد الرئوي المزمن أكثر عرضة للإصابة بعدوى صدرية شديدة تؤدي إلى دخول المستشفى، وتساعد التغذية السليمة الجسم على مكافحة العدوى.

علاوة على ذلك، فإن الأشخاص الذين يعيشون بوزن صحي (مؤشر كتلة الجسم بين 19 و24) أقل عرضة لمواجهة المضاعفات الأكثر شدة للعيش مع مرض الانسداد الرئوي المزمن.

ويمكن للأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن أن يفقدوا وزنًا كبيرًا عن غير قصد بسبب حالتهم، ومن ناحية أخرى، يستفيد الأشخاص المصابون بمرض الانسداد الرئوي المزمن الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة بشكل كبير من الوصول إلى وزن صحي لتقليل خطر الإصابة بأمراض أخرى تعقد صحتهم.

فقدان الوزن بسبب مرض الانسداد الرئوي المزمن

تحتاج أجسامنا إلى الطاقة من الأطعمة التي نتناولها للقيام بجميع الأنشطة التي نقوم بها، وإن هذه الطاقة تأتي من السعرات الحرارية التي نتناولها.

عندما يعيش الشخص مع حالة رئوية مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن، فإن الجسم يحتاج إلى المزيد من السعرات الحرارية للتنفس.

وتقول جمعية الرئة الأمريكية أن الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن قد يستخدمون حوالي 10 أضعاف السعرات الحرارية في التنفس مقارنة بالأشخاص الذين لا يعيشون مع أمراض الرئة.

ويسبب هذا الاستهلاك العالي للطاقة فقدان الوزن غير الصحي، وهزال العضلات والوهن، كما أن نقص الوزن (مؤشر كتلة الجسم أقل من 18.5) يمكن أن يعرض الشخص لخطر الإصابة بالعدوى، لذلك، تصبح التغذية مهمة جدًا لمساعدة الأشخاص على محاربة العدوى والحفاظ على القوة ومساعدة وظائف الرئة بشكل عام.

كما ترتبط بعض الأدوية المستخدمة لعلاج مرض الانسداد الرئوي المزمن أيضًا بفقدان الوزن لدى بعض الأشخاص، وتجعلهم يشعروا بالغثيان أو تقلل من الشهية، وقد يكون من الصعب تناول ما يكفي من الطعام عندما لا يشعر بتحسن.

السمنة ومرض الانسداد الرئوي المزمن

يمكن أن يساعد النظام الغذائي المناسب لمرضى الانسداد الرئوي المزمن أيضًا الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، وإذا كان الشخص يعيش مع زيادة الوزن (مؤشر كتلة الجسم بين 25 و29) أو السمنة (مؤشر كتلة الجسم 30 أو أكثر)، فقد يضطر إلى العمل بجهد أكبر لمواكبة ذلك.

يمكن أن يؤدي الوزن الزائد أو السمنة أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض مثل مرض السكري وارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم والمزيد.

ففقدان الوزن واتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يعزز أيضًا من قوة جهاز المناعة لحمايتك من العدوى.

ماذا يأكل الشخص عندما يعاني من مرض الانسداد الرئوي المزمن؟

نظرًا لأن الوصول إلى وزن صحي (أو الحفاظ على وزن صحي) مهم جدًا لإدارة مرض الانسداد الرئوي المزمن.

اتبع نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي

ينصح الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن باتباع نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي، أي أسلوب تناول الطعام الذي تؤكد على الأطعمة النباتية والدهون الصحية.

إن النظام الغذائي المتوسطي هو نقطة بداية جيدة لأي شخص يبحث عن نظام غذائي صحي ومتوازن، ويمكن تخصيصه لتلبية الاحتياجات الغذائية والأهداف.

يعني اتباع النظام الغذائي المتوسطي تناول كميات أقل من الأطعمة المعلبة وزيادة تناول للأطعمة الكاملة، مثل:

الفواكه.

الخضروات.

البروتينات الخالية من الدهون (مثل الأسماك والدجاج والديك الرومي).

الحبوب الكاملة.

البقوليات.

الدهون الصحية (مثل الأسماك الدهنية والمكسرات والأفوكادو وزيت الزيتون).

لفقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحي

تتمثل إحدى فوائد اتباع النظام الغذائي المتوسطي لمرض الانسداد الرئوي المزمن في أنه يزيد من تناولك للأطعمة الغنية بالألياف، والتي يمكن أن تساعد في دعم فقدان الوزن.

الألياف هي الجزء غير القابل للهضم من الأطعمة النباتية، فهي تساعد في تحري الطعام على طول الجهاز الهضمي، وتدير مستويات الجلوكوز في الدم ويمكن أن تقلل من مستوى الكوليسترول في الدم، كما تساعد الألياف على البقاء ممتلئًا لفترة أطول، لذا، فهو يساعد في إدارة تناولك للطعام بطريقة صحية.

الأطعمة الغنية بالألياف تشمل:

العدس.

البازلاء المجففة.

الفاصوليا السوداء.

التوت.

معكرونة القمح الكامل.

اللوز.

التفاح.

بالإضافة إلى الحصول على المزيد من الألياف، يجب التأكد من تناول البروتين الخالي من الدهون للمساعدة في تسريع عملية التمثيل الغذائي، لذلك يستحسن اختيار منتجات الألبان قليلة الدسم، مثل الحليب الخالي من الدسم والزبادي قليل الدسم.

لزيادة الوزن

إن زيادة الوزن بطريقة صحية أمر مهم للبقاء على رأس إدارة مرض الانسداد الرئوي المزمن.

يمكن إضافة السعرات الحرارية بطريقة صحية، والأمر لا يتعلق بتناول الحلوى والوجبات السريعة.

إن تناول السعرات الحرارية الفارغة لن يمنح الجسم الوقود الذي يحتاجه ليصبح أقوى وأكثر صحة، ولن يفيد جهاز المناعة.

كما أن العديد الخيارات غير الصحية يمكن أن تكون عالية الصوديوم، مما قد يسبب مشاكل للأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن.

يجب على الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن والذين قد يستفيدون من زيادة الوزن أن يختاروا منتجات الألبان كاملة الدسم، مثل الحليب كامل الدسم والزبادي كامل الدسم.

تذكر أيضًا أن الفواكه والخضروات يمكن أن تكون مشبعة للغاية، وذلك لأن الأطعمة النباتية غالبًا ما تحتوي على الكثير من الألياف، ويكون من الأفضل للأشخاص الذين يحتاجون إلى زيادة الوزن التركيز أولًا على تناول البروتين والدهون الصحية.

يمكن أن يساعد تناول وجبات صغيرة بشكل متكرر طوال اليوم على زيادة الوزن.

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