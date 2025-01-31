أفضل 5 أنظمة غذائية للحفاظ على صحة القلب

النظام الغذائي هو أحد أفضل الطرق لحماية القلب، وذلك لأن الالتهاب وضغط الدم والكوليسترول وعوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب يمكن أن تتأثر بما تأكله هذا بالإضافة إلى التمرينات المنتظمة وعدم التدخين.

وتبين أن الوجبات الغذائية عالية في الألياف والدهون الصحية ومضادات الأكسدة تساعد على دعم صحة القلب - في حين ترتبط مآخذ عالية من السكر المضافة واللحوم المصنعة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

في حين أن العديد من الوجبات الغذائية تدعي أنها تدعم صحة القلب، من المهم اختيار واحدة تدعمها أدلة علمية وسهلة الحفاظ على المدى الطويل، وفيما يلي أفضل 5 أنظمة غذائية لصحة القلب.

1. النظام الغذائي المتوسط

يعتمد النظام الغذائي المتوسط ​​على أنماط الأكل التقليدية للأشخاص الذين يعيشون في اليونان وجنوب إيطاليا خلال الستينيات.

بشكل عام، يؤكد النظام الغذائي على الأطعمة الكاملة المصنعة، بما في ذلك الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والفواكه والخضروات والبقوليات والأسماك وزيت الزيتون البكر الممتاز، ويشمل أيضًا كميات معتدلة من الدواجن والبيض ومنتجات الألبان المنخفضة الدهون.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحد أو يزيل السكريات المضافة، والكربوهيدرات المكررة، والوجبات الخفيفة المصنعة للغاية، واللحوم الحمراء والمعالجة.

يُعتقد أن فوائد قلب هذا النظام الغذائي يرجع إلى حد كبير إلى تركيزه على الأطعمة النباتية المصنعة بأكملها والدهون الصحية.

على سبيل المثال، زيت الزيتون البكر الممتاز غني بالدهون غير المشبعة والأحادي مع خصائص مضادة للأكسدة قوية ومضادة للالتهابات.

قد تساهم أيضًا عوامل أخرى مثل الانخراط في ممارسة الرياضة واستهلاك عدد أقل من السكريات المضافة في الآثار المفيدة للنظام الغذائي.

2. حمية اندفاعية

ترمز كلمة “Dash” إلى الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم وتم تصميمه للمساعدة في منع ارتفاع ضغط الدم وعلاجه، أو ارتفاع ضغط الدم، وبدوره، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

مثل النظام الغذائي المتوسطية، لا يفرض النظام الغذائي على قائمة الغذاء الصارمة.

بدلًا من ذلك، توصي كميات محددة من المجموعات الغذائية بناءً على الاحتياج من السعرات الحرارية، مع التركيز على الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنخفضة الألبان الدهنية واللحوم الخالية من اللحوم الحمراء والحبوب المكررة والسكريات المضافة.

علاوة على ذلك، فإنه يوصي بتقييد تناول الصوديوم إلى 1 ملعقة صغيرة (2300 ملغ) يوميًا - ولا يشجع إصدار الملح المنخفض أكثر من 3/4 ملعقة صغيرة (1500 ملغ) يوميًا.

بالنسبة للأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، فقد تبين أن الحد من تناول الصوديوم يقلل بشكل كبير من ضغط الدم، خاصة عند دمجه مع نظام DASH.

ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن هذا التأثير أقل أهمية بين الأشخاص الذين يعانون من مستويات ضغط الدم الطبيعية.

قد يسهم تركيز النظام الغذائي على الأطعمة العالية الألياف، مثل الحبوب والخضروات الكاملة، والقضاء على السكريات المضافة والدهون المشبعة في آثارها الصحية للقلب.

3. الوجبات النباتية

الأنظمة الغذائية النباتية تتناول أنماطًا تتخلص من جميع اللحوم، بما في ذلك الدواجن واللحوم الحمراء والأسماك.

في حين أن بعض النباتيين يشملون مصادر أخرى للمنتجات الحيوانية، مثل البيض والألبان، يتجنب النباتيون بدقة جميع المكونات المشتقة من الحيوانات، بما في ذلك الألبان والبيض وحبوب اللقاح والنحل والعسل والجيلاتين.

بدلًا من ذلك، تؤكد هذه الوجبات الغذائية على الفواكه والخضروات والفاصوليا والعدس ومنتجات الصويا والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والزيوت النباتية والدهون.

هذه النسبة العالية من الأطعمة النباتية تعطي الوجبات النباتية العديد من الفوائد الصحية، وعلى سبيل المثال، غالبًا ما تكون هذه الوجبات عالية في الألياف ومضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، وكلها تساعد في صحة القلب.

بالطبع، لا تزال جودة النظام الغذائي مهمة، ولا توفر الوجبات الغذائية النباتية التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة والحبوب المكررة والأطعمة المصنعة بشكل كبير نفس الفوائد الصحية للقلب مثل تلك الأطعمة النباتية الكاملة التي تتم معالجتها الحد الأدنى.

4. النظام الغذائي المرن

تم إنشاؤه من قبل اختصاصي التغذية داون جاكسون بنتاير، وهو نظام غذائي مرن هو نمط الأكل الذي يركز على الأطعمة النباتية ولكنه يتيح كميات معتدلة من اللحوم والأسماك والألبان وغيرها من المنتجات الحيوانية، وهو يشجع على الحصول على معظم البروتين من الأطعمة النباتية.

لا توجد قاعدة محددة حول مقدار أو عدد المرات التي يجب أن تأكل فيها المنتجات الحيوانية، لذلك يعتمد على التفضيلات.

ويشجع هذا النظام تناول الأطعمة الكاملة والمعالجة الحد الأدنى والحد أو تجنب السكريات المضافة والحبوب المكررة واللحوم المصنعة والأطعمة الأخرى المصنعة.

في حين أن الاختلاف المسموح به في هذا النظام الغذائي يجعل من الصعب الدراسة، فإن الدراسات القائمة على الملاحظة تربط الالتزام العالي بالوجبات الغذائية النباتية إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

بالإضافة إلى ذلك، كانت الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات - التي يشجع النظام الغذائي - مرتبطة بالتحسينات في عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

بالمقارنة مع النظام الغذائي النباتي، قد يكون النظام الغذائي المرن خيارًا أكثر واقعية لأولئك الذين يريدون فوائد القلب للنظام الغذائي النباتي دون الحاجة إلى التخلي عن اللحوم والمنتجات الحيوانية الأخرى.

5. النظام الغذائي TLC

تم تطوير النظام الغذائي لتغييرات نمط الحياة العلاجية (TLC) من قبل المعاهد الأمريكية للصحة (NIH) للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ويشمل توصيات الغذائية ونمط الحياة لتعزيز مستويات الكوليسترول المثلى والوزن الصحي، مثل:

أقل من 7 ٪ من السعرات الحرارية اليومية من الدهون المشبعة

أقل من 200 ملليغرام (ملغ) في يوم الكوليسترول

أقل من 2300 ملغ من الصوديوم يوميا

25 - 35% من السعرات الحرارية اليومية من إجمالي الدهون (تشمل السعرات الحرارية الدهنية المشبعة)

2 جرام (ز) يوميا من ستانول النبات أو ستيرول

10 - 25 جم في اليوم من الألياف القابلة للذوبان

فقط ما يكفي من السعرات الحرارية للوصول أو الحفاظ على وزن معتدل

يُعتقد أن النظام الغذائي يعمل من خلال زيادة كمية الألياف القابلة للذوبان، والتي توجد في أطعمة مثل نخالة الشوفان والمكسرات والبذور والفاصوليا والعدس والعديد من الفواكه والخضروات.

يوصي النظام الغذائي TLC أيضًا بمدخول يومي من ستانول أو ستيرول، والتي تحدث بشكل طبيعي مركبات في الأطعمة مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور.

تتمثل القوة النهائية لنظام TLC في توصيتها بالحصول على ما لا يقل عن 30 دقيقة من التمارين المعتدلة يوميًا.

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