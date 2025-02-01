يحافظ على صحة القلب ويحارب السرطان، فوائد تناول التمر يوميا على الريق

التمر من الفواكه المجففة الصحية التي يجب أن وضعها في النظام الغذائي اليومي، فهو غني بالكربوهيدرات والألياف الغذائية والبروتين والمعادن (الحديد والمغنيسيوم والنحاس والكالسيوم والصوديوم وغيرها) والفيتامينات (أ، ب1، ب2، ج) التي تساعد على الحصول على صحة مثالية.

إدراج التمر في النظام الغذائي اليومي قد يمنع تلف الجذور الحرة ويحمي من أمراض القلب التاجية وتطور السرطان.

التمر غني بمضادات الأكسدة، وأهمها التانينات، وهذه التانينات تمنع تلف الخلايا وتحمي من الالتهابات، ومن المعروف أن تناول التمر على معدة فارغة يقتل الديدان المعوية.

فوائد التمر

يخفف الإمساك

تساعد الألياف القابلة للذوبان في التمر على حركات الأمعاء الصحية وتسهل مرور الطعام عبر القناة المعوية، وتخفف من أعراض الإمساك، ولتحقيق التأثير الملين - انقع التمر في الماء طوال الليل، ثم تناوله في الصباح.

عظام قوية

إن وفرة المعادن الموجودة في التمر تجعله فاكهة رائعة لتقوية العظام، والتمر غني بالكالسيوم والمنجنيز والسيلينيوم والمغنيسيوم والنحاس، وهي كلها عناصر حيوية لنمو العظام بشكل صحي ومنع هشاشة العظام.

صحة الجهاز الهضمي

يساعد وجود الألياف الغذائية، بالإضافة إلى الأحماض الأمينية الأساسية في التمر، في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، ويساعد تناول التمر بانتظام على تعزيز نمو البكتيريا المفيدة للأمعاء وتخفيف الانزعاج الهضمي.

معزز للطاقة

التمر مصدر رائع للسكريات الطبيعية (الجلوكوز والفركتوز والسكروز)، مما يجعله مثاليًا لتعزيز الطاقة الفورية، ويوفر التمر دفعة سريعة من الطاقة ويعزز مستويات القدرة على التحمل بعد التمرين، وعندما يشعر الشخص بالإرهاق.

صحة القلب

التمر مفيد في للحفاظ على صحة القلب، ويقلل التمر من امتصاص الكوليسترول السيئ (LDL)، مما يحسن تدفق الدم إلى القلب ويمنع ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية، إن وجود الفلافونويدات ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية والبوتاسيوم يحمي القلب من أضرار الجذور الحرة، ويقوي عضلة القلب والجهاز العصبي.

يساعد على زيادة الوزن

التمر هو اختيار جيد للفاكهة للأشخاص الذين يحتاجون إلى زيادة الوزن، ويحتوي التمر على سعرات حرارية عالية (23 سعرة حرارية في تمرة واحدة)، ويساعد على زيادة الوزن بشكل صحي.

يعزز وظائف المخ

يشير وجود علامات الالتهاب مثل الإنترلوكين إلى خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر، ويساعد الإضافة المنتظمة للتمر إلى خطة الوجبات على تقليل علامات الالتهاب وخفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وبالإضافة إلى ذلك، يساعد التمر أيضًا في تقليل اضطرابات القلق وتعزيز قوة الذاكرة والتعلم.

يخفض خطر الإصابة بالسرطان

كشفت عدة أدلة أن وجود مركب نباتي نشط حيويًا بيتا د-جلوكان في التمر له قيمة في دعم النشاط المضاد للسرطان داخل الجسم، وفي حين أن التمر يحتوي على قوة مضادات الأكسدة، فإنه يساعد في مكافحة أضرار الجذور الحرة وتقليل فرصة تكوين السرطان، وتناول التمر يوميا يمكن أن يقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بالسرطان وتطور الأورام الحميدة.

يمنع الالتهابات الميكروبية

كشفت دراسة حديثة أن مستخلصات نوى وأوراق التمر لديها مقاومة كبيرة ضد بعض البكتيريا الضارة، كما أن إضافة التمر يمكن أن تكون مفيدة للغاية لمكافحة الميكروبات الضارة مثل الإشريكية القولونية والالتهاب الرئوي.

ماذا يحدث إذا تناولت التمر كل يوم؟

يقدم تناول التمر يوميا العديد من الفوائد الصحية:

التمر غني بالألياف الغذائية، ويساعد في الحفاظ على حركات الأمعاء المنتظمة وتعزيز صحة الأمعاء.

التمر مصدر طبيعي للسكريات مثل الجلوكوز والفركتوز، مما يوفر وقودًا سريعًا ومستدامًا لتعزيز الطاقة الفورية.

يوفر إضافة التمر بانتظام الفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد.

يدعم محتوى البوتاسيوم الوفير صحة القلب ويساعد في تنظيم ضغط الدم.

التمر مليء بالكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، والتي تدعم العظام القوية.

ما هو أفضل وقت لتناول التمر؟

يوفر تناول التمر في الصباح دفعة من الطاقة وينشط عملية التمثيل الغذائي.

تجعل السكريات والكربوهيدرات الطبيعية الموجودة في التمر خيارًا ممتازًا للطاقة المستدامة.

يمكن أن يساعد تناول التمر في المساء في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات دون اللجوء إلى الوجبات الخفيفة غير الصحية.

يحتوي تناول التمر قبل النوم على المغنيسيوم، والذي قد يساعد في تعزيز الاسترخاء وتحسين جودة النوم.

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