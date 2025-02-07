إعلام عبري: مصر غاضبة وتحذر من المساس بالملف الشائك

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم، إن مصر أبدت غضبها محذرة من عواقب كارثية لانتهاك القانون الدولي بعد إصدار وزير الجيش الإسرائيلي تعليماته بإعداد خطة للسماح لسكان غزة بالمغادرة.

وزير جيش الاحتلال يستفز مصر

وقالت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، إن ردود فعل قوية خرجت من القاهرة على تصريح وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وحذرت من المساس بهذا الملف الشائك.

وأصدر كاتس، صباح أمس، تعليماته للجيش الإسرائيلي بإعداد خطة للسماح لسكان غزة بمغادرة القطاع طواعية.

كاتس يرحب بخطة ترامب الجريئة حول غزة

وأشار وزير الجيش الإسرائيلي إلى أنه "يرحب بالخطة الجريئة للرئيس الأمريكي ترامب"، قائلًا: "يجب السماح لسكان غزة بالتمتع بحرية الخروج والهجرة كما هو معتاد في كل مكان في العالم، وستتضمن الخطة خيارات للخروج عند المعابر البرية بالإضافة إلى ترتيبات خاصة للخروج عن طريق البحر والجو".

وأجرى كاتس، مساء أمس، تقييما للوضع الأمني في هذا الموضوع مع رئيس الأركان، الفريق أول هرتسي هاليفي، والمدير العام لوزارة الدفاع ورئيس الأركان المعين، اللواء احتياط إيال زامير، ورئيس دائرة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، ورئيس دائرة الاستخبارات العسكرية، ورئيس القيادة الاستراتيجية في الجيش اللواء احتياط نيتسان ألون، ومسؤولين كبار آخرين في الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الدفاعية.

الخارجية المصرية تحذر من انتهاك القانون الدولي

فيما أعلنت وزارة الخارجية، أن هذه "التصريحات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني، وهو ما يوجب المحاسبة".

وحذرت مصر، من "العواقب الكارثية التي يمكن أن تترتب على هذا السلوك غير المسؤول، والذي يضعف عملية التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار، ويدمرها، ويثير العودة إلى تجدد القتال، فضلًا عن المخاطر التي يمكن أن تترتب على ذلك على المنطقة بأسرها".

كما جددت القاهرة، تأكيد رفضها "أي مقترح أو رؤية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه والسيطرة عليها بشكل مؤقت أو دائم"، وأكدت وزارة الخارجية: أنه "يجب التعامل مع جذور الصراع".

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