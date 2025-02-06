الاتحاد الأوروبي عن خطط ترامب: غزة جزء من أي دولة فلسطينية مستقبلية

علق المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السيطرة على قطاع غزة، قائلا “لدينا علم بهذه التصريحات وملتزمون بحل الدولتين طريقا وحيدا لدولة فلسطينية”.

وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: غزة جزء من أي دولة فلسطينية مستقبلية ولا يمكن أن يكون هناك تهجير قسري منها.

دولة الاحتلال الإسرائيلي ستسلم ‎قطاع غزة إلى الولايات المتحدة

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي ستسلم ‎قطاع غزة إلى الولايات المتحدة في نهاية القتال، وذلك وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على قطاع غزة

وأمس أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلًا: إنه "أعظم صديق على الإطلاق وجدته إسرائيل في البيت الأبيض".

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه، بأنها "فكرة رائعة" وأنه يجب دراستها ومتابعتها وتنفيذها.

وأكد نتنياهو خلال المقابلة أن خطة ترامب يمكن أن "تخلق مستقبلًا مختلفًا للجميع".

مكاسب إسرائيل من ولاية ترامب الأولى

وعندما سئل عن تعليقه السابق بأن ترامب هو "أعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض على الإطلاق"، أكد نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دعم إسرائيل بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى قرارات ترامب في ولايته الأولى بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، والاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، بالإضافة إلى انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني ودعمه لاتفاقيات إبراهام.

وقال نتنياهو: "لقد فعل أشياء هائلة إنه أعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض على الإطلاق".

وأضاف: "انظروا ماذا فعل في الأيام القليلة الماضية، لقد فعل أشياء رائعة، مثلًا لقد اتخذ إجراءات ضد "الأونروا".

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