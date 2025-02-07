جوا وبحرا، كاتس يدرس السماح لسكان غزة بالهجرة عبر إسرائيل

أجرى وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس محادثات أمنية رفيعة، الخميس، بشأن إمكانية السماح لسكان غزة بالسفر عبر إسرائيل، تناغما مع الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقطاع مؤخرًا.

مقترح كاتس لسكان غزة

وقال مسؤولون إسرائيليون إن مقترح كاتس يسمح لسكان غزة بمغادرة القطاع إلى بلدان أخرى، عبر مطار رامون جنوبي إسرائيل، وميناء أشدود على البحر المتوسط.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ركز الاجتماع الذي حضره كبار قادة جيش الاحتلال على "خيارات الهجرة الطوعية لسكان غزة".

خطة تسهيل مغادرة سكان غزة

وكان كاتس قد أصدر تعليمات في وقت سابق لجيش الاحتلال، بصياغة خطة لتسهيل مغادرة سكان غزة عن طريق البر والبحر والجو.

وفي حين لم تعتمد إسرائيل رسميا أي سياسة من هذا القبيل، أشاد كاتس في وقت سابق باقتراح ترامب بتهجير قطاع غزة، قائلا إنه "يمكن أن يوفر للآلاف من سكانه فرصة للانتقال إلى جميع أنحاء العالم".

كما قال كاتس إن الدول الأوروبية التي تنتقد إسرائيل، مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج، ملزمة بقبول المهاجرين من غزة، واقترح أن دولا مثل كندا، التي لديها برامج هجرة رسمية، ينبغي لها تسهيل إعادة توطين سكان من غزة.

خطة ترامب لقطاع غزة

وقوبلت خطة ترامب لقطاع غزة برفض عربي ومن معظم الدول الغربية، لكنها لاقت ترحابا إسرائيليا.

ودافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطة الرئيس الأمريكي لتهجير سكان غزة، متجاهلا الانتقادات الدولية للمقترح.

نتنياهو الذي يزور واشنطن حاليا، وصف خطة ترامب بأنها "أول فكرة جيدة" يسمعها.

وعقب لقاء ترامب ونتنياهو، الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي إن قطاع غزة المطل على البحر المتوسط الذي دمرته الحرب، يجب أن ينتقل إلى "ملكية" الولايات المتحدة.

وأشار ترامب إلى أن القطاع الفلسطيني المحاصر يمكن أن يتحول تحت قيادة أمريكا إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

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